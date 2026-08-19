RUKOVODSTVO MUP SRBIJE OBIŠLO PU BEOGRAD: U proteklih šest meseci sva teška ubistva rasvetljena, zaplenjeno skoro pola tone narkotika

Direktor policije, general Dragan Vasiljević, sa najbližim saradnicima posetio je Policijsku upravu Beograd, gde je sa rukovodstvom Uprave kriminalističke policije (UKP), Uprave za upravne poslove, Uprave saobraćajne policije i Dežurne službe razgovarao o stanju bezbednosti na teritoriji glavnog grada , rezultatima rada i najvažnijim bezbednosnim izazovima.

Foto: MUP

Direktor Vasiljević je sa načelnikom UKP MUP Srbije Markom Kričkom obišao Operativni centar Dežurne službe i Upravu kriminalističke policije gde je na radnom satanku razgovarano o najznačajnijim rezultatima rada, realizovanim akcijama i merama preduzetim na suzbijanju kriminaliteta za prethodnih pola godine. Istaknuto je da stanje kriminaliteta na području PU za grad Beograd u prethodnom višegodišnjem periodu karakteriše kontinuirano smanjenje ukupnog broja izvršenih krivičnih dela.

Od januara do kraja juna ove godine, evidentirano je 7.373 krivična dela, što čini četvrtinu svih krivičnih dela izvršenih u Srbiji, uz napomenu da su sva teška krivična dela protiv života i tela (teška ubistva i ubistva) rešena. Poseban pokazatelj efikasnog rada beogradske policije su realizovani slučajevi hapšenja osumnjičenih za teška ubistva, koja se dovode u vezu sa obračunom kriminalnih grupa na teritoriji grada Beograda.

Takođe, pojačano je i angažovanje policije u pogledu suzbijanja krivičnih dela u vezi sa drogom što je rezultiralo većim brojem zaplena narkotika u prethodnih šest meseci - 460 kilograma različitih vrsta narkotika.

Posebna pažnja posvećena je unapređenju lične i imovinske sigurnosti građana na javnim mestima i otkrivanju većeg broja krivičnih dela iz oblasti tzv. uličnog kriminala, dok je kod prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sa elementima nasilja izvršenih na javnom mestu, primetan trend smanjenja.

Direktor policije je obišao i renovirani objekat Uprave za upravne poslove i Uprave saobraćajne policije u Ljermontovljevoj ulici, gde je u razgovoru sa rukovodstvom i zaposlenima istaknut značaj renoviranja navedenog objekta u pogledu boljih uslova rada zaposlenih i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima u ostvarivanju njihovih prava.

Razgovaralo se o povećanju policijskih službenika na gradskim saobraćajnicama i podizanja nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Tokom obilaska istaknuto je da će pripadnici Policijske uprave za grad Beograd imati punu podršku rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova u daljem unapređenju rada, jačanju operativnih kapaciteta i stvaranju još bezbednijeg okruženja za sve građane.