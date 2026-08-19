Društvo

RUKOVODSTVO MUP SRBIJE OBIŠLO PU BEOGRAD: U proteklih šest meseci sva teška ubistva rasvetljena, zaplenjeno skoro pola tone narkotika

Zagorka Knežević Uskoković

19. 08. 2026. u 16:39

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Direktor policije, general Dragan Vasiljević, sa najbližim saradnicima posetio je Policijsku upravu Beograd, gde je sa rukovodstvom Uprave kriminalističke policije (UKP), Uprave za upravne poslove, Uprave saobraćajne policije i Dežurne službe razgovarao o stanju bezbednosti na teritoriji glavnog grada , rezultatima rada i najvažnijim bezbednosnim izazovima.

РУКОВОДСТВО МУП СРБИЈЕ ОБИШЛО ПУ БЕОГРАД: У протеклих шест месеци сва тешка убиства расветљена, заплењено скоро пола тоне наркотика

Foto: MUP

Direktor Vasiljević je sa načelnikom UKP MUP Srbije Markom Kričkom obišao Operativni centar Dežurne službe i Upravu kriminalističke policije gde je na radnom satanku razgovarano o najznačajnijim rezultatima rada, realizovanim akcijama i merama preduzetim na suzbijanju kriminaliteta za prethodnih pola godine. Istaknuto je da stanje kriminaliteta na području PU za grad Beograd u prethodnom višegodišnjem periodu karakteriše kontinuirano smanjenje ukupnog broja izvršenih krivičnih dela.

Od januara do kraja juna  ove godine, evidentirano je 7.373 krivična dela, što čini četvrtinu svih krivičnih dela izvršenih u Srbiji, uz napomenu da su sva teška krivična dela protiv života i tela (teška ubistva i ubistva) rešena. Poseban pokazatelj efikasnog rada beogradske policije su realizovani slučajevi hapšenja osumnjičenih za teška ubistva, koja se dovode u vezu sa obračunom kriminalnih grupa na teritoriji grada Beograda.

Takođe, pojačano je i angažovanje policije u pogledu suzbijanja krivičnih dela u vezi sa drogom što je rezultiralo većim brojem zaplena narkotika u prethodnih šest meseci -  460 kilograma različitih vrsta narkotika.

Posebna pažnja posvećena je unapređenju lične i imovinske sigurnosti građana na javnim mestima i otkrivanju većeg broja krivičnih dela iz oblasti tzv. uličnog kriminala, dok je kod prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, sa elementima nasilja izvršenih na javnom mestu, primetan trend smanjenja.

Direktor policije je obišao i renovirani objekat Uprave za upravne poslove i Uprave saobraćajne policije u Ljermontovljevoj ulici, gde je u razgovoru sa rukovodstvom i zaposlenima istaknut značaj renoviranja navedenog objekta u pogledu boljih uslova rada zaposlenih i kvalitetnijeg pružanja usluga građanima u ostvarivanju njihovih prava.

 Razgovaralo se o povećanju policijskih službenika na gradskim saobraćajnicama i podizanja nivoa bezbednosti učesnika u saobraćaju.

Tokom obilaska istaknuto je  da će pripadnici Policijske uprave za grad Beograd imati punu podršku rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova u daljem unapređenju rada, jačanju operativnih kapaciteta i stvaranju još bezbednijeg okruženja za sve građane.

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