Društvo

SRPSKI JEZIK ZABLISTAO U FRANCUSKOJ: Učenici u Obervilijeu predstavili tradiciju i običaje Srbije

T.J.

18. 08. 2026. u 14:29

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UČENICI Srpske dopunske škole Ministarstva prosvete Republike Srbije u Obervilijeu u Francuskoj predstavili su bogatstvo srpskog jezika, kulture i narodnih običaja na tradicionalnom Sajmu jezika i kultura.

СРПСКИ ЈЕЗИК ЗАБЛИСТАО У ФРАНЦУСКОЈ: Ученици у Обервилијеу представили традицију и обичаје Србије

Foto: Instagram/rasejanje.info

Manifestacija je, uoči letnjeg raspusta, okupila predstavnike čak 47 jezika, pretvorivši Obervilije u pravu živu učionicu različitosti, kulture i međusobnog upoznavanja.

Na svom štandu učenici su posetiocima predstavili srpski jezik i kulturno nasleđe, pružajući im priliku da se upoznaju sa delom tradicije Srbije.

Poseban značaj ovakvih manifestacija ogleda se u tome što deca koja odrastaju van Srbije imaju priliku da neguju maternji jezik, upoznaju svoje korene i predstave srpsku kulturu svojim vršnjacima i sugrađanima.

Sajam u Obervilijeu još jednom je pokazao da jezik nije samo sredstvo komunikacije već i važan deo identiteta koji povezuje generacije i čuva vezu sa domovinom.

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