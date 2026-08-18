SRPSKI JEZIK ZABLISTAO U FRANCUSKOJ: Učenici u Obervilijeu predstavili tradiciju i običaje Srbije
UČENICI Srpske dopunske škole Ministarstva prosvete Republike Srbije u Obervilijeu u Francuskoj predstavili su bogatstvo srpskog jezika, kulture i narodnih običaja na tradicionalnom Sajmu jezika i kultura.
Manifestacija je, uoči letnjeg raspusta, okupila predstavnike čak 47 jezika, pretvorivši Obervilije u pravu živu učionicu različitosti, kulture i međusobnog upoznavanja.
Na svom štandu učenici su posetiocima predstavili srpski jezik i kulturno nasleđe, pružajući im priliku da se upoznaju sa delom tradicije Srbije.
Poseban značaj ovakvih manifestacija ogleda se u tome što deca koja odrastaju van Srbije imaju priliku da neguju maternji jezik, upoznaju svoje korene i predstave srpsku kulturu svojim vršnjacima i sugrađanima.
Sajam u Obervilijeu još jednom je pokazao da jezik nije samo sredstvo komunikacije već i važan deo identiteta koji povezuje generacije i čuva vezu sa domovinom.
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