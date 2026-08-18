PROSLAVA ROĐENDANA SE PRETVORILA U HOROR: Bračni par iz Srbije bežao pred vatrom u Omišu, umesto veselja noć proveli u strahu

U STRAVIČNOM požaru koji je u noći između 13. i 14. avgusta pogodio područje Lokve Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj, stradala je jedna osoba, a potpuno je izgorelo čak 106 vozila, 28 kuća, kao i brojni drugi objekti.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

Među ljudima koji su te noći bežali pred vatrom bio je i bračni par iz Kragujevca, koji je u Hrvatsku došao kako bi proslavio rođendan žene.

Umesto odmora i slavlja, njihovu noć u Omišu obeležili su strah i borba da se sklone na sigurno. Dok je vatra gutala sve pred sovom, uspeli su da pobegnu, a u toj teškoj situaciji pomoć su im pružili ljudi iz Omiša.

U pomoć im pritekla hrvatska porodica

Bračni par je stigao do jedne hrvatske porodice, koja ih je primila i bila uz njih tokom cele noći. Bili su, kako je žena koja im je pomogla opisala, potpuno u šoku, pa su zajedno pokušavali da se smire i pomognu jedni drugima.

U svoj toj gužvi i strahu nisu čak stigli ni da pitaju jedni druge za imena. Znali su samo da su gosti iz Kragujevca i da je žena 9. avgusta slavila rođendan. Upravo zbog toga su i došli u Omiš.

Kada je sve prošlo, žena koja im je pomogla poželela je da ih pronađe. Nije znala kako se zovu niti je imala njihov kontakt, pa je pomoć potražila na društvenim mrežama.

U Fejsbuk grupi "Grad Omiš - to smo mi" objavila je apel i zamolila članove da podele objavu kako bi pronašli bračni par iz Srbije.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

"Došli su u Omiš kako bi proslavili njen rođendan"

- Za vreme požara u Omišu, u noći kada je vatra išla prema ljudima, jedan bračni par stigao je do nas nakon što su pobegli pred plamenom. Bili su potpuno u šoku i celu noć smo proveli zajedno, pokušavajući jedni drugima pomoći i smiriti se. Nažalost, u svom tom strahu i haosu nismo ih ni pitali kako se zovu. Jedino što znamo jest da su iz Kragujevca i da je žena 9. avgusta imala rođendan - došli su u Omiš kako bi proslavili njen rođendan - napisala je i dodala:

- Znamo i da im je, nažalost, automobil ostao u požaru. Ako se neko prepoznaje ili ih poznaje, molim vas javite mi se u inboks. Volela bih da ih pronađem i barem se još jednom da se čujem s njima nakon svega što smo zajedno proživeli. Molim vas podelite objavu, možda ih upravo ovako pronađemo - stoji u opisu u Fejsbuk grupi.

Ubrzo stigao odgovor

A onda je, samo dva sata kasnije, stigao odgovor. U komentar se javila upravo žena koju su tražili.

- To smo mi. Hvala vam još jednom. Mnogo nam je značila vaša pomoć i podrška. Mi smo, hvala Bogu, sigurno stigli kući. Još jednom vam hvala od srca - napisala je.

Time je potraga dobila srećan epilog, ali se tu priča nije završila.

Oglasio se i suprugNakon što se njegova supruga javila u komentarima, oglasio se i njen suprug iz Kragujevca, koji je posebno zahvalio Dragani Mrkonjić Lončar i njenom suprugu na pomoći koju su im pružili tokom dramatične noći. Kako je naveo, iza njih je bilo 7,8 sati neizvesnosti, koji su im, kako kaže, delovali kao dva dana.

- Pre svega jedno veliko hvala Dragani Mrkonjić Lončar i njenom mužu na podršci čitavih 7,8 sati koji su trajali kao 2 dana u neizvesnosti šta će biti, šta ćemo dalje, i strahu za sve dobre ljude koji su bili zahvaćeni požarom. Ne želim da iko doživi onako nešto. U celoj onoj noći oni su nam davali snagu i hvala im na tome - napisao je.

On je tom prilikom otkrio i važan detalj - njihov automobil ipak nije izgoreo. Stradao je, međutim, smeštaj u kojem su boravili.

FOTO TANJUG/ FOTO HINA/ MIROSLAV LELAS/ nr

"Materijalne stvari dođu i prođu, bitno je da su ljudi živi i zdravi"

- Materijalne stvari dođu i prođu, bitno je da su ljudi živi i zdravi, auto je na sreću bio netaknut, što se ne može reći za smeštaj gde smo se nalazili koji je u potpunosti izgoreo, na sreću svi su iz njega dobro - naveo je.

Kako je dodao, sutradan su se rastali sa vlasnikom smeštaja, uz nadu da će uspeti da obnovi ono što je uništeno.

- Rastali smo se sutradan sa gazdom smeštaja, u nadi da će polako obnoviti sve i željom da se, ako Bog da, i sledeće godine vratimo - napisao je.

O devojci koja je izgubila život u požaru

Posebno se osvrnuo i na mladu devojku koja je izgubila život u požaru.

- Velika tuga za mladom devojkom koja je poginula, neka joj bude laka zemlja. Mi smo, hvala Bogu, dobro i zahvalni smo Bogu na tome - poručio je.

Na kraju je zahvalio svim ljudima koji su im se javili, a posebno Dragani i njenom suprugu, koji su im pomogli kada im je bilo najteže.

- Hvala svim ljudima dobroga srca i svima koji su se javili, pre svega ženi u porukama jer je ona prva danas ovo videla. Još jednom veliko hvala Dragani i njenom mužu, nadam se da ćemo se videti negde u nekim mnogo lepšim okolnostima - zaključio je.

U velikoj nesreći nisu gledali ko je odakle - bilo je važno samo pomoći čoveku.

(Mondo)

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