TRI BRONZE ZA INFORMATIČARE: Naši đaci uspešni na međunaraodnoj olimpijadi
NA Međunarodnoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u Uzbekistanu, učenici iz Srbije osvojili su tri bronzane medalje, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.
Odličja su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. Član reprezentacije Srbije bio je i Stefan Šebez, takođe učenik Matematičke gimnazije u Beogradu.
Na olimpijadi je, u zvaničnoj konkurenciji, učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Ekipa Srbije, koja je odabrana na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije, osvojila je tri bronzane medalje.
Vođe ekipe bili su Marko Milenković sa univerziteta ETH u Cirihu i Miloš Milutinović, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
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