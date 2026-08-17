Društvo

TRI BRONZE ZA INFORMATIČARE: Naši đaci uspešni na međunaraodnoj olimpijadi

Branka Borisavljević

17. 08. 2026. u 11:02

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NA Međunarodnoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u Uzbekistanu, učenici iz Srbije osvojili su tri bronzane medalje, saopštilo je Društvo matematičara Srbije.

ТРИ БРОНЗЕ ЗА ИНФОРМАТИЧАРЕ: Наши ђаци успешни на међунараодној олимпијади

Foto: Društvo matematičara Srbije

Odličja su osvojili Pavle Damjanović, Nikola Šami i Petar Banović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu. Član reprezentacije Srbije bio je i Stefan Šebez, takođe učenik Matematičke gimnazije u Beogradu.

 Na olimpijadi je, u zvaničnoj konkurenciji, učestvovalo 375 takmičara iz 97 zemalja. Ekipa Srbije, koja je odabrana na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije, osvojila je tri bronzane medalje.

Vođe ekipe bili su Marko Milenković sa univerziteta ETH u Cirihu i Miloš Milutinović, sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

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