ZLATO ZA PETRA: Veliki uspeh gimnazijalca iz Beograda na svetskoj geografskoj olimpijadi
POLAZNIK Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla", učenik gimnazije "Ruđer Bošković", Petar Tolimir je osvojio zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi.
Petar Tolimir je zlato osvojio u konkurenciji od 192 srednjoškolca iz 48 zemalja.
Olimpijada je održana u Istanbulu pod pokroviteljstvom Svetske geografske unije, navodi se u saopštenju Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla" Beograd.
Tim Srbije, pored Tolimira, sačinjavali su Nikša Čeverljaković - Gimnazija Kraljevo, Marko Langović - Šesta beogradska gimnazija i Jakov Đondović - Matematička gimnazija.
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