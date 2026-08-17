Društvo

ZLATO ZA PETRA: Veliki uspeh gimnazijalca iz Beograda na svetskoj geografskoj olimpijadi

Branka Borisavljević

17. 08. 2026. u 10:53

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POLAZNIK Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla", učenik gimnazije "Ruđer Bošković", Petar Tolimir je osvojio zlatnu medalju na Svetskoj geografskoj olimpijadi.

ЗЛАТО ЗА ПЕТРА: Велики успех гимназијалца из Београда на светској географској олимпијади

Foto: Privatna arhiva

Petar Tolimir je zlato osvojio u konkurenciji od 192 srednjoškolca iz 48 zemalja.

Olimpijada je održana u Istanbulu pod pokroviteljstvom Svetske geografske unije, navodi se u saopštenju Regionalnog centra za talente "Nikola Tesla" Beograd.

Tim Srbije, pored Tolimira, sačinjavali su Nikša Čeverljaković - Gimnazija Kraljevo, Marko Langović - Šesta beogradska gimnazija i Jakov Đondović - Matematička gimnazija.

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