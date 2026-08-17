"DRŽAVA NASTAVLJA DA VODI RAČUNA O GRAĐANIMA": Premijer Macut potvrdio, Vučić obezbedio lekove po najpovoljnijim cenama u ovom trenutku
PREMIJER Đuro Macut izjavio je danas da, merom pojeftinjenja i smanjenjem troškova za lekove, država nastavlja da vodi računa o građanima i da ih obezbeđuje najsavremenijim lekovima po najpovoljnijim mogućim cenama u ovom trenutku.
- Od danas Srbija obezbeđuje svojim građanima 18 lekova koji će se nalaziti na listi lekova, 16 antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane insuficijencije. Lekovi služe za prevenciju duboke venske tromboze, šlogova ili plućne embolije, i do sada su ih naši sugrađani plaćali u iznosu od 1.600 do 6.000 dinara, što je bio pun obim troškova za ove lekove, dok će sada država pokrivati 70 odsto cene ovih lekova, i oni će od sada participirati u iznosu od 600 do 1.100 dinara - rekao je premijer Macut povodom stupanja na snagu mera pojeftinjenja lekova.
Kako kaže, troškove za dva leka za lečenje specifičnih oblika srčane insuficijencije pokrivaće država u iznosu od 50 odsto.
- Ovo je najbolji način da se našim sugrađanima obezbedi i adekvatno lečenje savremenom terapijom i kontinuitet u očuvanju njihovog zdravlja i njihovog kvaliteta života - dodao je on.
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