SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi zemlje najugroženiji (FOTO)

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Magnifik/freepik

- Danas (17.08.) sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 °S.

U toku noći u Vojvodini naoblačenje s kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

VREME NAREDNIH DANA

U utorak (18.08.) prolazno naoblačenje s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima uz ređu pojavu grmljavine, praćeno padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom, ujutro i pre podne iz Vojvodine i zapadne Srbije premeštaće se ka centralnim predelima zemlje, a sredinom dana dalje ka jugu i istoku uz istovremeno razvedravanje sa severozapada. Najniža temperatura od 13 do 19 °S, a najviša od 27 do 31 °S. Uveče i tokom noći na severu Srbije uz promenljivu oblačnost lokalna pojava kratkotrajne kiše.

Od srede (19.08.) pretežno sunčano uz porast temperature.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ