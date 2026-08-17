DANAS TEST IZ SRPSKOG JEZIKA: Počinje mala matura za osmake koji nisu polagali u junu
UČENICI osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od danas do srede, navodi se u saopštenju Ministarstva prosvete.
Učenici će danas polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika od 9 do 11 časova, u utorak, 18. avgusta, u istom terminu, predviđeno je polaganje testa iz matematike, dok će u sredu, 19. avgusta, takođe od 9 do 11 časova, učenici polagati treći test iz jednog od pet predmeta po izboru.
Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škola biće poznati u četvrtak, 20. avgusta do 8 sati ujutru.
Istog dana, od 12 do 16 časova, moguće je podneti prigovor učenika na rezultate testa male mature, dok će konačni rezultati biti objavljeni, takođe u četvrtak 20. avgusta do 20 časova.
Upis u srednje škole u trećem upisnom krugu predviđen je 24. i 25. avgusta 2026. godine, neposredno u školi, osim za upis u muzičke i baletske škole.
Takođe, krajem avgusta obaviće se i prijavljivanje i raspoređivanje vanrednih učenika starijih od 17 godina. Završni ispit polažu svi učenici na kraju osmog razreda, kao i polaznici koji su obavezno obrazovanje završili po programu za funkcionalno obrazovanje odraslih, navodi se u saopštenju.
Učenik može da ostvari najviše 14 bodova na testu iz srpskog jezika i književnosti, odnosno maternjeg jezika i književnosti, 14 bodova na testu iz matematike i 12 bodova na trećem testu.
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