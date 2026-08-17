DRUGI DEO DANA DONOSI PROMENU: Posle toplog vremena sledi obrt, spremite se za pljuskove i grmljavinu
DANAS će vreme biti sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i jak.
Kako navode iz Republičkog hidrometeorološog zavoda, posle podne na severu, zapadu i jugozapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.
Najviša dnevna temperatura od 33 do 36 °S.
Krajem dana u Vojvodini, a u toku noći ka utorku u zapadnim i centralnim delovima Srbije jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
Vreme narednih dana
U utorak (18.08.) promenljivo oblačno i svežije, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje sredinom dana i posle podne.
Od srede (19.08.) pretežno sunčano uz porast temperature.
Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.
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