Društvo

CELA SRBIJA POD METEOALARMOM: RHMZ izdao važno upozorenje, poznato kad nam stiže osveženje

В.Н.

15. 08. 2026. u 07:05

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VREME će danas biti sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, istočni i jugoistočni.

ЦЕЛА СРБИЈА ПОД МЕТЕОАЛАРМОМ: РХМЗ издао важно упозорење, познато кад нам стиже освежење

FOTO: TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Najviša temperatura od 30 do 34 °S, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Na teritoriji cele Srbije upaljen je žuti meteoalarm.

Vreme narednih dana

U nedelju i u ponedeljak (16-17.08.) pretežno sunčano i toplo, u košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar.

U ponedeljak (17.08.) posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak (18.08.) i u ostalim krajevima prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.

Od srede (19.08.) ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature.

Visoke temperature pratiće i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno - ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova.

Hidrološko upozorenje

Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Na Kolubari sa pritokama, na Toplici i Vlasini, pritokama Zapadne Morave kao i na Crnom i Belom Timoku proticaji su se približili minimalnim srednje mesečnim vrednostima 95%-ne obezbeđenosti (biološkom minimumu).

BONUS VIDEO: Veličanstven prizor na nebu Srbije: Pomračenje Sunca

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