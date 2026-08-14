DOSITEJEVO ZLATNO PERO: Radove slati do 15. septembra

ZADUŽBINA „Dositej Obradović“ dvanaesti put objavljuje konkurs za nagradu „Dositejevo zlatno pero“ za najbolje objavljene radove mladih autora, u okviru književnih vrsta koje je Dositej uveo u srpsku književnost – esej, basna, putopis, kratka priča.

Foto: Dositejeva zadužbina

Na konkursu mogu učestvovati mladi punoletni autori i autorke (od 18 do navršenih 35



stranica.

Pobednik će dobiti knjigu, „zlatno“ pero i novčani iznosi. Nagrade za drugo i



treće mesto su knjige, a svim nagrađenim učesnicima biće uručene i diplome.

Radove potpisane punim imenom i prezimenom, datumom rođenja, adresom stanovanja,

kontakt telefonom i podatkom o mestu objavljivanja rada, potrebno je poslati na e-mail

adresu Zadužbine:

info@dositejeva-zaduzbina.rs, sa naznakom „Za Dositejevo zlatno pero“.

Rok za dostavljanje radova je 15. septembar, a nagrade će biti uručene u oktobru, u

okviru manifestacije „Dani evropske baštine“ . Projekat „Dositejevo zlatno pero“ realizuje se uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.