Društvo

DOSITEJEVO ZLATNO PERO: Radove slati do 15. septembra

Branka Borisavljević

14. 08. 2026. u 15:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ZADUŽBINA „Dositej Obradović“ dvanaesti put objavljuje konkurs za nagradu „Dositejevo zlatno pero“ za najbolje objavljene radove mladih autora, u okviru književnih vrsta koje je Dositej uveo u srpsku književnost – esej, basna, putopis, kratka priča.

ДОСИТЕЈЕВО ЗЛАТНО ПЕРО: Радове слати до 15. септембра

Foto: Dositejeva zadužbina

Na konkursu mogu učestvovati mladi punoletni autori i autorke (od 18 do navršenih 35

godina) sa najviše tri objavljena rada. Dozvoljena dužina putopisa je 20
stranica.

Pobednik će dobiti knjigu, „zlatno“ pero i novčani iznosi. Nagrade za drugo i

treće mesto su knjige, a svim nagrađenim učesnicima biće uručene i diplome.

Radove potpisane punim imenom i prezimenom, datumom rođenja, adresom stanovanja,
kontakt telefonom i podatkom o mestu objavljivanja rada, potrebno je poslati na e-mail
adresu Zadužbine:
info@dositejeva-zaduzbina.rs, sa naznakom „Za Dositejevo zlatno pero“.

Rok za dostavljanje radova je 15. septembar, a nagrade će biti uručene u oktobru, u
okviru manifestacije „Dani evropske baštine“ . Projekat „Dositejevo zlatno pero“ realizuje se uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

TELIMA PRAVILI ŽIVI ZID DA ZAŠTITE KUĆE Požari u regionu: Teška noć kod Herceg Novog, drama oko Nevesinja, u Makedoniji aktivno 5 žarišta
Društvo

0 6

TELIMA PRAVILI ŽIVI ZID DA ZAŠTITE KUĆE Požari u regionu: Teška noć kod Herceg Novog, drama oko Nevesinja, u Makedoniji aktivno 5 žarišta

PEČE letnja žega, a još i više vatra na lokacijama zahvaćenim požarima. Punih devet dana vatrogasci se bore u Deliblatskoj peščari, već sedam na Stolovima poviše Kraljeva, od srede i u ataru sela Breznica kod Bujanovca, gde na potpuno nepristupačnom terenu gori 3.500 hektara šume, kojoj vatrogasna kola ni sa jedne strane ne mogu da priđu. Požari bukte u celom regionu: Severnoj Makedoniji, Republici Srpskoj, Hrvatskoj...

14. 08. 2026. u 07:00

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa

BEZ NEPREDVIĐENIH TROŠKOVA: ALTA banka proširila uslugu Pomoć na putu za korisnike Total i Ultra komfor paketa