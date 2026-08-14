OBUKA ZA 75 ŠKOLSKIH POLICAJACA: Zaštita učenika od psihoaktivnih supstanci

U OKVIRU projekta „Podrška preventivnom delovanju policije u školama: zaštita učenika od psihoaktivnih supstanci“ biće realizovane tri obuke za ukupno 75 školskih policajaca.

Foto: Ministarstvo prosvete

Cilj je pružanje podrške i unapređivanje preventivnog delovanja policije u školama, sa posebnim fokusom na bezbednost i zaštitu učenika od nasilja, psihoaktivnih supstanci i drugih oblika rizičnog ponašanja.

Pomoćnica ministra prosvete prof. dr Snežana Vuković istakla je značaj dugogodišnje i konstruktivne saradnje sistema obrazovanja i Ministarstva unutrašnjih poslova u okviru različitih projekata i radnih grupa usmerenih na prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Tokom jučerašnje obuke koja je organizovana u Beogradu Vuković je ukazala na važnost uloge koju policajaca ima u školskim zajednicama, kako u prevenciji i ranom prepoznavanju rizičnog ponašanja mladih, tako i u blagovremenom reagovanju i intervenisanju u situacijama kada dođe do rizičnog ili nasilnog ponašanja.

Pomoćnica ministra zahvalila je svim policijskim službenicima na profesionalnom radu i angažovanju kojima doprinose stvaranju bezbednijeg školskog okruženja. Posebna zahvalnost upućena je i Misiji OEBS-a u Srbiji na konstruktivnoj saradnji i kontinuiranoj podršci sistemu obrazovanja u unapređivanju mehanizama prevencije i zaštite dece i mladih.

Obuke za školske policajce realizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova u saradnji sa Ministarstvom prosvete, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, tokom avgusta 2026. godine. Ove obuke predstavljaju još jedan korak u jačanju saradnje institucija i unapređivanju prevencije i zaštite dece od nasilja.