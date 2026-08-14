Društvo

PATRIJARH PORFIRIJE: SPC ne osniva Eparhiju bokokotorsku

В.Н.

14. 08. 2026. u 14:28

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OSNIVANjE Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori ne postoji kao tema u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, izjavio je patrijarh srpski Porfirije demantujući navode pojedinih medija o osnivanju ove eparhije.

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ: СПЦ не оснива Епархију бококоторску

Foto: Tanjug/MINISTARSTVO BEZ PORTFELJA/ DEJAN STANKOVIĆ

- Priča o osnivanju Bokokotorske eparhije u Crnoj Gori bila bi smešna da nije reč o zloj nameri, o dobro osmišljenoj zlonamernoj kampanji koja, potencirajući ovu temu, ima za cilj da stvori konfuziju, da stvori smutnju i da stvori nepoverenje među pravoslavnim vernicima. Mi nikada nismo ni pomislili, a kamoli govorili i razgovarali na ovu temu, a pogotovo nismo razvijali nikakvu strategiju - izjavio je patrijarh srpski Porfirije za Informativnu službu SPC.

Pojedini mediji preneli su da je prilikom nedavne posete patrijarha srpskog Nikšiću i obeležavanja godišnjice bitke na Vučjem Dolu razgovarano i o izdvajanju Boke iz sastava Mitropolije crnogorsko-primorske.

Podgorička "Pobjeda" pisala je da je na proslavi bilo neformalnih razgovora o tome da se osnuje nova Eparhija bokokotorska, kao i da bi formiranje nove eparhije značilo ne samo smanjenje teritorije i uticaja postojeće Mitropolije crnogorsko-primorske, već bi navodno otvorilo i pitanje upravljanja vrednom crkvenom imovinom na crnogorskoj obali. Isti list spekuliše pozivajući se na neimenovane crkvene krugove i da se iz Eparhije budimljansko-nikšićke i dela Patrijaršije zalažu i za razrešenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, koje je navodno u trenutnim okolnostima teško izvodljivo zbog podrške u narodu, kako se to obrazlaže, pa bi nova eparhija bila dodatni pritisak na njega.

BONUS VIDEO: Doček predsednika u Radijevićima: Vučić sa meštanima sela kod Nove Varoši

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