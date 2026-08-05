HRVATIMA AMERIČKI DRONOVI IZVIDNICA ZA ZLO U "OLUJI": Kako je uz pomoć Pentagona pre 31 godinu izvedeno monstruozno etničko čišćenje

TRANSKRIPTI sa sastanka hrvatskog vojno-političkog vrha, održanog na Brionima 31. jula 1995. bili su ključni dokaz o postojanju plana za etničko čišćenje Srba u operaciji "Oluja" u procesu koji se protiv nekolicine generala hrvatske vojske vodio pred Haškim tribunalom.

Foto: Printskrin Youtube

Optuženi oficiri Ante Gotovina i Mladen Markač su prvostepeno bili osuđeni na dugogodišnje kazne, ali ih je žalbeno veće oslobodilo po svim tačkama optužnice za udruženi zločinački poduhvat.

Razlog je, baš kao što je govorio Gotovinin advokat, da bi potvrda optužnice za ratni zločin etničkog čišćenja Srba u njega umešalo predsedničku administraciju Bila Klintona. To su pokazali snimci sastanka na Brionima koji je Tuđman sazvao spremajući se na hitnu vojnu akciju protiv Srba jer je dobio naklonost Nemačke, NATO i SAD u "rešenju krize u korist Hrvatske". Okupljenima je rekao da postoji plan koji predviđa "da nanesemo takve udarce da Srbi praktično nestanu".

Tuđman je već bio pokojni kada je 2001. podignuta haška optužnica za udruženi zločinački poduhvat protiv trojice generala HV. Ubrzo su se pojavili dokazi da bi Tribunal trebalo da optuži i Klintonovu administraciju i šefove CIA.

- U zabačenoj vojnoj bazi na hrvatskoj jadranskoj obali, bespilotni avion CIA se spustio niz pistu, zatim se polako penjao preko visokih borova i uputio u neprijateljski vazdušni prostor... Amerikanci u vojnim uniformama, koji su delovali iz kremaste prikolice blizu piste, usmerili su dron GNAT-750 da fotografiše položaje srpskih trupa i oružja. Slike su poslate nazad u bazu, analizirane, a zatim prosleđene Pentagonu... Informacije su se pokazale ključnim za uspeh operacije "Oluja", prema rečima Hrvata - napisao je Roj Gatmen u tekstu koji je 2001. objavio "Njuzvik".

Foto: Printskrin Youtube Hrvatski general Ćosić i američki general Klark 1994. godine

Pokazalo se da je saradnja američkih obaveštajnih službi sa Hrvatskom bila mnogo dublja nego što je Vašington ikada priznao.

- Prema rečima Miroslava Tuđmana, sina pokojnog predsednika Franje, i šefa hrvatskog pandana CIA sredinom devedesetih, SAD su obezbedile opremu za šifrovanje svakoj od hrvatskih brigada regularne vojske. On kaže da je CIA takođe potrošila najmanje 10 miliona dolara na hrvatske prislušne punktove za presretanje telefonskih poziva u Bosni i Srbiji.

- Svi naši (elektronski) obaveštajni podaci u Hrvatskoj su se u realnom vremenu slali onlajn Nacionalnoj bezbednosnoj agenciji u Vašingtonu. Imali smo de fakto partnerstvo", kaže Tuđman - otkrio je Gatman.

Nemački "Špigl" je u januaru 2006. objavio tekst o američkoj pomoći za etničko čišćenje Srba u kome piše: "Pripremajući se za ofanzivu, hrvatski vojnici su navodno obučavani u Fort Irvinu u Kaliforniji, a Pentagon je navodno pomagao u planiranju operacije. Dodatna pomoć u obuci je, kako se navodi, stigla od američke firme MPRI (Military Professional Resources Incorporated). Neposredno pre ofanzive, tadašnji zamenik direktora CIA Džordž Tenet se navodno sastao sa Gotovinom i Tuđmanovim sinom - tada zaduženim za hrvatsku obaveštajnu službu - radi konsultacija u poslednjem trenutku".

Knjiga "Tržište sile" (The Market for Force) Debore Avant navodi da je 1994. Hrvatska vojska (HV) i dalje bila slaba, loše snabdevena, sa niskim moralnom i neprofesionalnom organizacionom strukturom, a onda je iz Vašingona sugerisano Tuđmanu da se obrati američkoj plaćeničkoj kompaniji MPRI. U septembru 1994. ministar odbrane Gojko Šušak potpisao je dva ugovora sa predsednikom MPRI-ja Karlom Vuonom (penzionisani američki general sa četiri zvezdice). Posle toga je tim od 15 ljudi, predvođen penzionisanim generalom Ričardom Grifitsom, izvodio nastavu pet dana u nedelji po osam sati.

- Nakon početka obuke, HV je izvela munjevite operacije "Bljesak" i "Oluja" koje su bile začuđujuće slične NATO taktici, što je izazvalo sumnje da je MPRI radio mnogo više od same učioničke obuke. Postoje jasne indicije da je američka administracija namerno uputila Hrvate na MPRI kako bi zaobišla embargo UN i uticala na teren bez direktnog vojnog uplitanja SAD - zaključuje Avant.

SMEH ZBOG LETAKA



NA sastanku na Brionima 1995. ministar spoljnih poslova Gojko Šušak predložio je da se Srbima bace leci na kojima bi bili označeni putevi za bezbedno izvlačenje civila. Tuđman se grohotom nasmejao i rekao da će to izazvati potpuni haos:

- Znači, na taj način im dati put, a jamčiti tobože građanska prava.