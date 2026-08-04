Društvo

SVETKUJEMO BLAGU MARIJU: Ovo su običaji i verovanja koji i danas žive u našem narodu

В.Н.

04. 08. 2026. u 07:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas, 4. avgusta, obeležavaju praznik Svete Marije Magdaline - Blage Marije, jedne od najpoštovanijih svetiteljki u hrišćanstvu i prve svedokinje Hristovog vaskrsenja.

СВЕТКУЈЕМО БЛАГУ МАРИЈУ: Ово су обичаји и веровања који и данас живе у нашем народу

Foto: SPC

U crkvenom kalendaru ovaj praznik nije obeležen crvenim slovom, ali zauzima posebno mesto u narodnoj tradiciji i među vernicima.

Prema Jevanđelju, Marija Magdalena poticala je iz grada Magdale na obali Galilejskog jezera. Bila je među najvernijim sledbenicima Isusa Hrista, prisustvovala je njegovom raspeću, a prema hrišćanskom predanjuupravo je ona prva videla vaskrslog Hrista i vest o Vaskrsenju prenela apostolima.

Zbog toga je Crkva naziva ravnoapostolnom, odnosno jednakom apostolima po značaju njene misije.

Običaji i verovanja na Blagu Mariju

U srpskom narodu praznik je poznat kao Blaga Marija i smatra se ženskim praznikom. Vernici na ovaj dan odlaze u crkvu, pale sveće i upućuju molitve za zdravlje, mir i blagostanje porodice.

U mnogim krajevima Srbije veruje se da na Blagu Mariju ne treba započinjati teške fizičke poslove, već dan provesti u miru, molitvi i okupljanju sa najbližima.

Narodna predanja kažu da je Blaga Marija zaštitnica žena, dece i porodice, pa joj se mnogi obraćaju molitvom za pomoć u teškim trenucima. U pojedinim krajevima ovaj svetac obeležava se kao zavetni dan sela ili porodična slava.

Tropar (glas 1):

Hristu nas radi od Djevi roždšemusja, čestnaja Magdalina Marija posljedovala jesi, togo opravdanija i zakoni hranjašči: tjemže dnes vsesvjatuju tvoju pamjat praznujušče, grjehov razrješenije molitvami tvojimi prijemljem.

BONUS VIDEO: EPISKOP SERGIJE VUČIĆU: Upisali ste se u istoriju manastira Rmanj

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj besplatno 26.000 AI ASSISTANT 20% CASHBACK
WIN&GO CASHBACK ZA ORTAKE GRATIS POENI!
Automatski Cashout Igraj besplatno 26.000
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Međunarodni konkurs o nacističkom genocidu nad sovjetskim narodom predstavljen u Beogradu
Društvo

0 0

Međunarodni konkurs o nacističkom genocidu nad sovjetskim narodom predstavljen u Beogradu

PREZENTACIJA Međunarodnog konkursa „Zajedničko sećanje. Genocid nad sovjetskim narodom od strane nacista i njihovih pomagača tokom Velikog otadžbinskog rata“, čiji je cilj očuvanje istorijskog sećanja na žrtve nacističkih zločina i podsticanje mladih istraživača, autora i stvaralaca da se bave temama istorijske istine i kulture pamćenja, održana je danas u Beogradu.

03. 08. 2026. u 23:45

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA JE FAVORIT, ALI... Jedan podatak poziva na oprez!!!

ZVEZDA JE FAVORIT, ALI... Jedan podatak poziva na oprez!!!