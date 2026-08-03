DRAMA KOD MANASTIRA PREOBRAŽENJE U OVČAR BANJI: Dečak se popeo na liticu visoku 15 metara - dvojica monaha krenuli da mu pomognu

PRIPADNICI Vatrogasno-spasilačke jedinice uspešno su spasili dečaka koji se popeo na nepristupačnu liticu visoku oko 15 metara, u blizini manastira Preobraženje u Ovčar Banji.

Foto: Instagram/mupsrbije

- Svaka intervencija vatrogasaca-spasilaca nosi neizvesnost, ali i istu misiju, da se svako spasavanje završi bezbedno. Tako je bilo i sinoć u Ovčar Banji, gde su pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice uspešno spasili dečaka koji se popeo na nepristupačnu liticu visoku oko 15 metara, u blizini manastira Preobraženje. Dečak je sa roditeljima došao u manastir povodom praznika Preobraženja, kada je u porti bilo mnogo vernika i dece. U jednom trenutku popeo se na liticu, a dvojica monaha, želeći da mu pomognu, krenula su ka njemu. Brzom, smirenom i profesionalnom intervencijom, vatrogasci-spasioci su bezbedno spustili i dečaka i monahe, okončavši akciju bez povređenih. U znak zahvalnosti za uspešno spasavanje, jedan od monaha poklonio je pripadnicima Vatrogasno-spasilačke jedinice ikonu. Ponekad se najveća vrednost jedne intervencije ne meri njenom složenošću, već činjenicom da se jedno dete bezbedno vratilo roditeljima - navodi se na Instagram stranici MUP Srbije.