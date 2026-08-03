SUNCE "PRŽI" PO SRBIJI: Danas će biti pakleno, u 3 regije upaljen crveni meteoalarm
DANAS će vreme biti pretežno sunčano i veoma toplo.
Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 35 do 40 °S, navodi Republički hidrometeorološki zavod.
Nastavlja se toplotni talas
Sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se i u narednom periodu usled čega je izdato upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas.
Upozorenje!
Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 °S, lokalno i do 40 °S.
Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 °S. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 °S, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.
U Vojvodini i Beogradu tropske noći.
Crveni meteoalarm upaljen je za 3 regije: Bačka, Banat i Pomoravlje.
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