Društvo

SUNCE "PRŽI" PO SRBIJI: Danas će biti pakleno, u 3 regije upaljen crveni meteoalarm

В.Н.

03. 08. 2026. u 07:07

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DANAS će vreme biti pretežno sunčano i veoma toplo.

СУНЦЕ ПРЖИ ПО СРБИЈИ: Данас ће бити паклено, у 3 регије упаљен црвени метеоаларм

Foto: Unsplash/James Day

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 35 do 40 °S, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Nastavlja se toplotni talas

Sunčano i veoma toplo vreme zadržaće se i u narednom periodu usled čega je izdato upozorenje na dugotrajan i jak toplotni talas.

Upozorenje!

Toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležiće maksimalne temperature od 35 do 38 °S, lokalno i do 40 °S.

Prema aktuelnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 °S. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 °S, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

U Vojvodini i Beogradu tropske noći.

Crveni meteoalarm upaljen je za 3 regije: Bačka, Banat i Pomoravlje.

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