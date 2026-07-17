IZ PAKLENIH 36 STEPENI PRAVO U OLUJU! RHMZ izdao hitno upozorenje: Večeras kreće obrt, evo koji delovi Srbije su prvi na udaru
PRED nama je još jedan topao dan sa temperaturama koje će u većini mesta prelaziti 30 stepeni, ali već tokom noći u pojedine delove Srbije stižu kiša, pljuskovi i grmljavina.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju prognozu za petak, 17. jul 2026. godine, prema kojoj nas nakon jutarnje magle na zapadu i jugozapadu zemlje očekuje pretežno sunčan i veoma topao dan. Vetar će biti slab do umeren i promenljivog pravca, dok će se maksimalna dnevna temperatura kretati u rasponu od 33 do 36 °C.
Ipak, u toku popodneva, uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća je tek retka i kratkotrajna kiša.
Prvi talas promene stiže već večeras
Prava promena vremena počinje u toku noći između petka i subote. Kako najavljuje RHMZ, u Vojvodini i Mačvi očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan vetar.
Prognoza za vikend: Nestabilno vreme i dva talasa padavina
Za vikend nas očekuje prava vremenska klackalica, pa se građanima savetuje da prate najave meteorologa ukoliko planiraju aktivnosti na otvorenom.
U subotu ujutru (18. jul) prolazno naoblačenje sa severa Vojvodine će oslabiti i premestiti se preko centralnih krajeva ka jugoistoku, dok će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano vreme. Popodne je u brdsko-planinskim predelima moguća ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Uveče sa zapada stiže novo, jače naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom, koje će se brzo premeštati preko centralnih predela Srbije dalje na istok.
Važno za vikend: Iako će biti nestabilno, za dane vikenda i dalje će biti relativno toplo, sa maksimalnim temperaturama u rasponu od 30 do 36 °C.
Od sledeće sedmice značajno svežije
Prema dugoročnoj prognozi RHMZ-a, do kraja druge i tokom cele treće dekade jula očekuje nas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Smenjivaće se sunčani periodi i prolazni pljuskovi sa grmljavinom.
Već od utorka, 21. jula, temperatura će biti u padu, pa će u većini mesta maksimalne dnevne vrednosti iznositi prijatnijih od 25 do 29 °C, što će doneti olakšanje nakon vrelih julskih dana.
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