Društvo

IZ PAKLENIH 36 STEPENI PRAVO U OLUJU! RHMZ izdao hitno upozorenje: Večeras kreće obrt, evo koji delovi Srbije su prvi na udaru

Ana Đokić

17. 07. 2026. u 07:40

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRED nama je još jedan topao dan sa temperaturama koje će u većini mesta prelaziti 30 stepeni, ali već tokom noći u pojedine delove Srbije stižu kiša, pljuskovi i grmljavina.

ИЗ ПАКЛЕНИХ 36 СТЕПЕНИ ПРАВО У ОЛУЈУ! РХМЗ издао хитно упозорење: Вечерас креће обрт, ево који делови Србије су први на удару

Foto: AI generated/Gemini/ilustracija

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju prognozu za petak, 17. jul 2026. godine, prema kojoj nas nakon jutarnje magle na zapadu i jugozapadu zemlje očekuje pretežno sunčan i veoma topao dan. Vetar će biti slab do umeren i promenljivog pravca, dok će se maksimalna dnevna temperatura kretati u rasponu od 33 do 36 °C.

Ipak, u toku popodneva, uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima južne i istočne Srbije moguća je tek retka i kratkotrajna kiša.

Prvi talas promene stiže već večeras

Prava promena vremena počinje u toku noći između petka i subote. Kako najavljuje RHMZ, u Vojvodini i Mačvi očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pojačan vetar.

Prognoza za vikend: Nestabilno vreme i dva talasa padavina

Za vikend nas očekuje prava vremenska klackalica, pa se građanima savetuje da prate najave meteorologa ukoliko planiraju aktivnosti na otvorenom.

U subotu ujutru (18. jul) prolazno naoblačenje sa severa Vojvodine će oslabiti i premestiti se preko centralnih krajeva ka jugoistoku, dok će tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano vreme. Popodne je u brdsko-planinskim predelima moguća ređa pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Uveče sa zapada stiže novo, jače naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom, koje će se brzo premeštati preko centralnih predela Srbije dalje na istok.

Važno za vikend: Iako će biti nestabilno, za dane vikenda i dalje će biti relativno toplo, sa maksimalnim temperaturama u rasponu od 30 do 36 °C.

Od sledeće sedmice značajno svežije

Prema dugoročnoj prognozi RHMZ-a, do kraja druge i tokom cele treće dekade jula očekuje nas promenljivo oblačno i nestabilno vreme. Smenjivaće se sunčani periodi i prolazni pljuskovi sa grmljavinom.

Već od utorka, 21. jula, temperatura će biti u padu, pa će u većini mesta maksimalne dnevne vrednosti iznositi prijatnijih od 25 do 29 °C, što će doneti olakšanje nakon vrelih julskih dana.

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN VEŠTINA MLADIH: Ukazivanje na značaj osposobljavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo

SVETSKI DAN VEŠTINA MLADIH: Ukazivanje na značaj osposobljavanja mladih za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo