NEŠIĆ O TUŽBI KUSTURICE: Ovo je još jedan pokušaj gušenja slobode medija i zabrane pisane reči (VIDEO)

U PRVOM osnovnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje po tužbi reditelja Emira Kusturice protiv Andrijane Nešić, glavne urednice portala "Novosti".

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Za danas su bila zakazana uvodna izlaganja.

- Trebalo ja da se izjasnim da li sam kriva - rekla sam da nisam kriva, jer apsolutno nisam ništa napisala što je netačno. Smatram da sam samo radila svoj posao. Ovo je još jedan pokušaj gušenja slobode medija i zabrane pisane reči. Što se ne dešava samo meni, već svim kolegama. Borimo se na sudu da pravda ipak pobedi i da možemo slobodno da govorimo, pišemo, mislimo. Javne ličnosti treba da budu predmet kritike. Sledeće ročište ću ja dati svoju odbranu, izneti sve o datom tekstu, jer je predmetni tekst zatvaranje restorana, sa kojim je povezan Emir Kusturica. Zatvorila ga je poreska inspekcija. Kusturica smatra da sam ga uvredila takvim pisanjem. On smatra da sam ga takvim pisanjem omalovažala, iako je on komentarisao zatvaranje tog restorana u drugim medijima kao vlasnik restorana. Međutim, uvredilo ga je baš pisanje Novosti. Zbog čega baš Novosti? Mi pišemo jer želimo da obavestimo javnost i građane o svemu što se dešava, pa makar to bili umetnici, političari, bilo ko koje učesnik u javnom životu - kazala je Nešićeva i dodala da se Kusturica nije pojavio na suđenju.

Foto: Novosti

Advokat Nešićeve Strahinja Vujović kazao je da je iznošenje odbrane, odnosno saslušanje Andrijane Nešić, zakazano za 19. oktobar.

Kusturica je preko kancelarije Zdenka Tomanovića podneo krivičnu prijavu protiv Andrijane Nešić, u kojoj traži kaznu od 450.000 dinara i dve godine zabrane obavljanja novinarske i uredničke profesije.

Podsetimo, posle ročišta koje je održano u aprilu Kusturica je pobegao od novinarskih ekipa koje su bile ispred suda.