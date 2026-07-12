ULICE POD VODOM, TUKU GROMOVI NAD PRESTONICOM: RHMZ niže upozorenja, Srbija na udaru jakog nevremena (VIDEO)
PLjUSAK u Beogradu ne prestaje, čuju se i jake grmljavine, a iz različitih delova grada, čitaoci nam šalju snimke jake kiše i ulica pune vode.
Nebo iznad Beograda potpuno se zamračilo, a pljusak koji je jutros iznenadio građane oko 8 časova, kulminirao je oko 8.50 sati nakon hitnog upozorenja. Prema svedočenjima, od jačine pljuska "ne vidi se prst pred okom", dok grmljavina neprestano tutnji.
U Beogradu je od ranog jutra mrak, kao da nije ni svanulo, a RHMZ niže upozorenja.
Prema najnovijem, izdatom u 9 časova, pljuskovi se nastavljaju:
- I u narednih sat vremena jaka konvektivna oblačnost na području Beograda uslovljavaće intenzivne padavine, grmljavinu i jak vetar - navodi RHMZ.
UPOZORENjE NA JAKE PLjUSKOVE I GRMLjAVINU ZA BEOGRAD, JUG BANATA, PODUNAVSKI I BRANIČEVSKI OKRUG
Kako upozorava RHMZ, jaka konvektivna oblačnost koja na području Srema, Beograda i juga Banata uslovljava jake pljuskove sa grmljavinom, jak vetar, a ponegde i krtakotrajnu pojavu sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Pomoravlju, Podunavskom i Braničevskom krugu.
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