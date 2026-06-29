GORI SRBIJA: Ovaj grad je danas najtopliji, evo koliko je izmereno u 13 časova - poznato kada konačno stiže osveženje
U SRBIJI je u 13 časova najtoplije u Kikindi gde je izmereno 38 stepeni, a za stepen niža temperatura je u Beogradu, Zrenjaninu, Valjevu i Ćupriji, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde su izmerena 23 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Temperatura od 36 stepeni izmerena je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Negotinu, dok je 35 stepeni u Kragujevcu, Kuršumliji, Kruševcu, Nišu i Zaječaru.
U Kraljevu, Leskovcu i Vranju su izmerena 34 stepena, a u Požegi i Dimitrovgradu 33 stepena.
Pod crvenim meteo-alarmom su Banat, Bačka, Srem, Beograd, Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Jugoistočna Srbija, dok je u AP Kosovo i Metohija na snazi narandžasti meteo-alarm.
U sredu, 1. jula se očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura ispod 30 stepeni.
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