GORI SRBIJA: Ovaj grad je danas najtopliji, evo koliko je izmereno u 13 časova - poznato kada konačno stiže osveženje

U SRBIJI je u 13 časova najtoplije u Kikindi gde je izmereno 38 stepeni, a za stepen niža temperatura je u Beogradu, Zrenjaninu, Valjevu i Ćupriji, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde su izmerena 23 stepena, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

FOTO: AI generated/Gemini

Temperatura od 36 stepeni izmerena je na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu i Negotinu, dok je 35 stepeni u Kragujevcu, Kuršumliji, Kruševcu, Nišu i Zaječaru.

U Kraljevu, Leskovcu i Vranju su izmerena 34 stepena, a u Požegi i Dimitrovgradu 33 stepena.



Foto: RHMZ

Nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine sedmice, a maksimalna prognozirana temperatura u većini mesta biće u intervalu od 36 do 39 stepeni.

Pod crvenim meteo-alarmom su Banat, Bačka, Srem, Beograd, Zapadna i Jugozapadna Srbija, Šumadija, Pomoravlje, Istočna i Jugoistočna Srbija, dok je u AP Kosovo i Metohija na snazi narandžasti meteo-alarm.

U sredu, 1. jula se očekuje manji pad temperature, ali će i dalje biti veoma toplo vreme, dok se od četvrtka, 2. jula u većini mesta očekuje najviša dnevna temperatura ispod 30 stepeni.