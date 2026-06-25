PUCAJU GROMOVI, STIŽE PROMENA VREMENA: Pljuskovi mogući u ovi delovima Srbije do kraja dana

ŠIROM Srbije danas je vedro i veoma toplo, uz razvoj oblačnosti.

Foto: Unsplash/Mélody P

Jačeg razvoja oblačnosti ima u Banatu i na jugoistoku Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Ovi procesi premeštaju se u severoistočnoj visinskoj struji dalje prema jugozapadu.

Trenutno se jaka grmljavinska oluja, lokalnog karaktera, premešta između Aleksinca i Niša dalje prema jugozapadu i na svom putu donosi obilne pljuskove, jaku grmljaviniu, lokalno i grad.

Trenutne temperature u Srbiji dostižu 32-33°C, a maksimalna dnevna danas biće do 35 stepeni, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Do kraja dana u većem delu Srbije biće suvo i pretežno sunčano, uz jači razvoj oblačnosti i tek ponegde uz lratkotrajne i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Od sutra vedro i vrelo, uz temperature iznad 35 stepeni, a u početkom sledeće sedmice i do 40 stepeni.

(Telegraf.rs)

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