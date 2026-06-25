Društvo

PUCAJU GROMOVI, STIŽE PROMENA VREMENA: Pljuskovi mogući u ovi delovima Srbije do kraja dana

В.Н.

25. 06. 2026. u 14:27

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ŠIROM Srbije danas je vedro i veoma toplo, uz razvoj oblačnosti.

ПУЦАЈУ ГРОМОВИ, СТИЖЕ ПРОМЕНА ВРЕМЕНА: Пљускови могући у ови деловима Србије до краја дана

Foto: Unsplash/Mélody P

Jačeg razvoja oblačnosti ima u Banatu i na jugoistoku Srbije, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Ovi procesi premeštaju se u severoistočnoj visinskoj struji dalje prema jugozapadu.

Trenutno se jaka grmljavinska oluja, lokalnog karaktera, premešta između Aleksinca i Niša dalje prema jugozapadu i na svom putu donosi obilne pljuskove, jaku grmljaviniu, lokalno i grad.

Trenutne temperature u Srbiji dostižu 32-33°C, a maksimalna dnevna danas biće do 35 stepeni, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Do kraja dana u većem delu Srbije biće suvo i pretežno sunčano, uz jači razvoj oblačnosti i tek ponegde uz lratkotrajne i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Od sutra vedro i vrelo, uz temperature iznad 35 stepeni, a u početkom sledeće sedmice i do 40 stepeni.

(Telegraf.rs)

BONUS VIDEO: Doček šetača u selu Darosava, uz posluženje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Imaju najčistija srca: Ovo su tri najplemenitija znaka horoskopa

Imaju najčistija srca: Ovo su tri najplemenitija znaka horoskopa