RHMZ UPALIO ALARME ZBOG NEVREMENA: U ovim delovima Srbije pucaće gromovi - Detaljna prognoza do kraja juna
U NAREDNIM danima očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a temperature će se kretati od 29 do 35.
U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme. Pre podne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde seočekuje kratkotrajna kiša.
Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni.
Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 29 do 33 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da je danas na snazi i narandžasti meteoaram na području Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja zbog grmljavine.
- U utorak i sredu (23. i 24.06.) promenljivo oblačno i prosečno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 32, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.Zatim pretežno sunčano i ponovo toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima - navodi RHMZ.
Od četvrtka pretežno sunčano i ponovo toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.
Biometeorološka prognoza
- Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
- Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 31 do 34 stepena Celzijusa.
Što se tiče prognoze od 26. do 30. juna čeka nas takođe pretežno sunčano i toplo vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.
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