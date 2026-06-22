Društvo

RHMZ UPALIO ALARME ZBOG NEVREMENA: U ovim delovima Srbije pucaće gromovi - Detaljna prognoza do kraja juna

В.Н.

22. 06. 2026. u 07:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U NAREDNIM danima očekuje nas promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, a temperature će se kretati od 29 do 35.

РХМЗ УПАЛИО АЛАРМЕ ЗБОГ НЕВРЕМЕНА: У овим деловима Србије пуцаће громови - Детаљна прогноза до краја јуна

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno vreme. Pre podne u većem delu suvo sa sunčanim intervalima, a tek ponegde seočekuje kratkotrajna kiša.

Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Vetar slab i umeren, pretežno zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 16 do 23, a najviša od 29 do 33 stepena, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i dodao da je danas na snazi i narandžasti meteoaram na području Bačke, Banata, Srema, Beograda, Zapadne Srbije, Šumadije i Pomoravlja zbog grmljavine.

- U utorak i sredu (23. i 24.06.) promenljivo oblačno i prosečno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 32, ali nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom.Zatim pretežno sunčano i ponovo toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima - navodi RHMZ.

Od četvrtka pretežno sunčano i ponovo toplije, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

Biometeorološka prognoza

- Očekivana biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Reumatski bolovi i poremećaji sna su mogući kod meteoropata. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

- Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 31 do 34 stepena Celzijusa.

Što se tiče prognoze od 26. do 30. juna čeka nas takođe pretežno sunčano i toplo vreme, a uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak, očekuju se tek ponegde u brdsko-planinskim predelima.

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NAJBOLJA UTAKMICA NA MUNDIJALU DO SADA! Urugvaj i Zelenortska Ostrva priredili spektakl za pamćenje!

NAJBOLjA UTAKMICA NA MUNDIJALU DO SADA! Urugvaj i Zelenortska Ostrva priredili spektakl za pamćenje!