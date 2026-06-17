NOVI SNIMAK OPASNE VOŽNJE U KONTRA SMERU: Divljanje na "Milošu Velikom" razbesnelo sve, ima li kraja ljudskoj gluposti? (VIDEO)
NA društvenim mrežama pojavio se još jedan uznemirujući snimak bahate i ekstremno opasne vožnje.
Kako se vidi na video-zapisu objavljenom na Instagramu, jedan vozač se kretao auto-putem "Miloš Veliki" u kontra-smeru, i to na deonici od naplatne rampe ka Jakovu.
Na snimku koji kruži mrežama vidi se automobil koji se brzinom karakterističnom za auto-put kreće trakom koja je namenjena za saobraćaj iz suprotnog smera.
Ovo nije prvi put da svedočimo ovakvim scenama na auto-putu "Miloš Veliki", gde je u prošlosti već bilo ovakvih incidenata. Iako su nadležni ranije apelovali na vozače i postavili dodatnu signalizaciju, čini se da pojedinci i dalje svesno ili usled neshvatljive nepažnje prave kardinalne greške.
Podsećamo, nasilnička vožnja i kretanje u suprotnom smeru na auto-putu povlače za sobom oduzimanje vozačke dozvole na duži vremenski period, novčane kazne (i do 150.000 dinara), kao i kaznene poene (do 15 poena). Konačno, prekršioci mogu dobiti i zatvorsku kaznu u zavisnosti od posledica i ugrožavanja bezbednosti.
(Telegraf.rs)
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