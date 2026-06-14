(MAPE) SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM, OLUJA KRENULA KA BEOGRADU: Radarski snimci iz sata u sat pokazuju kada stiže najopasniji deo
U SRBIJI će danas, 14. juna, nakon svežeg jutra, tokom većeg dela dana biti pretežno sunčano i toplije vreme, dok se promena vremena očekuje u drugom delu dana i tokom večeri, kada će se nad zemljom razvijati nestabilna oblačnost sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnim vremenskim nepogodama.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutarnje temperature kretaće se od 8 do 17 stepeni, dok će se najviše dnevne vrednosti kretati između 27 i 31 stepena Celzijusa.
U popodnevnim satima prvo će doći do lokalnog razvoja oblačnosti na severu Vojvodine, gde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, dok će se stabilnije i pretežno sunčano vreme tokom dana duže zadržati na jugu i jugozapadu zemlje. Vetar će biti slab do umeren, promenljivog pravca, dok se u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne očekuju povremeno i jači udari južnog i jugozapadnog vetra.
Znatno pogoršanje vremena očekuje se u večernjim satima, kada će se nad severom zemlje formirati linijski grmljavinski sistem koji će se potom brzo premestiti ka centralnim i istočnim delovima Srbije. U tom periodu očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina, a lokalno i kratkotrajne, ali intenzivne nepogode sa gradom i olujnim vetrom, uz udare vetra i preko 60 kilometara na sat.
Kretanje nevremena u 18 časova
Kretanje nevremena u 19 časova
Kretanje nevremena u 20 časova
Kretanje nevremena u 21 čas
Kretanje nevremena u 22 časa
Kretanje nevremena u 23 časa
Kretanje nevremena u ponoć
RHMZ izdao upozorenje
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorava da će u intervalu od 17 do 21 čas najpre biti zahvaćena Vojvodina, a potom Beograd, zapadna, centralna i istočna Srbija, uz premeštanje olujnog sistema dalje ka Rumuniji i Bugarskoj. U Beogradu se u večernjim satima očekuju pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz pojavu grada i jakog vetra, dok će tokom noći ka ponedeljku doći do postepenog slabljenja padavina i smanjenja rizika od nepogoda.
Narandžasti meteoalarm, koji označava opasno vreme, biće na snazi u Beogradu, Bačkoj, Banatu i Sremu. Građanima se savetuje oprez, naročito u periodu kasnijih popodnevnih i večernjih sati, kada su mogući nagli i izraženi vremenski procesi, uz preporuku da prate najnovija upozorenja nadležnih službi.
Vremenska prognoza za narednih sedam dana
Do nedelje, 21. juna, vreme u Srbiji biće promenljivo, sa smenom nestabilnih i stabilnijih perioda. Početak naredne sedmice doneće promenljivo oblačno i svežije vreme na severu i u centralnim krajevima, uz povremene pljuskove i grmljavinu, dok će se na jugu zadržati pretežno sunčano, suvo i toplije vreme. Tokom utorka nestabilnosti će se proširiti i na južne delove zemlje, pa se i tamo očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom, dok će se istovremeno na severu postepeno uspostavljati stabilnije vreme uz razvedravanje. Od sredine sedmice, od 17. juna, pa do kraja posmatranog perioda, prognozira se stabilizacija atmosferskih prilika u celoj zemlji, uz pretežno sunčano vreme i postepeni porast temperatura.
(Kurir)
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