ČEKA NAS PAKAO SA VIŠE OD 40 STEPENI, BIĆEMO MOKRI I BEZ KIŠE: Meteorolog Ristić otkriva kakvo leto je pred nama
METEOROLOG Ivan Ristić rekao je za "Novosti" da nas očekuje izuzetno toplo leto s dnevnim temperaturama od oko 40 stepeni, dok će noći takođe biti vrele sa temperaturama od oko 20 i više stepeni.
Ristić je najpre rekao da nas već od treće dekade juna očekuje porast temperatura.
- U trećoj dekadi juna počinje jačanje afričkog anticiklona, toplotne kupole iznad Balkana i Srednje Evrope. Tada ćemo ući u jedan duži topliji period s mnogo ređom pojavom kiše. Kiša će naredna dva meseca otprilike padati ređe, na sedam do deset dana. Dakle, imaćemo više tropskih, vrelih dana, a u urbanim sredinama i tropske noći, s temperaturama od preko 20 stepeni - rekao je Ristić.
Dodao je da će u Beogradu biti dana kad će temperature toko noći biti jedva ispod 30 stepeni.
- Budićemo se mokri i bez kiše - naglasio je Ristić.
- Tada se menja i elektromagnetno polje. Mi to ne osećamo, ali osećamo da nam pada pritisak i da će nešto da se desi. To je obično pred promenu vremena kada se očekuje osveženje s kišom, a posle, kad se aklimatizujemo, onda se organizam već navikne na to. Inače, kad temperatura vazduha dostigne oko 35 stepeni i približi se temperaturi ljudskog tela, ljudi počinju da osećaju vrućine, da se znoje i ne mogu da se ohlade. I onda moramo da nađemo neki alternativni način hlađenja. Moj savet je da se u vreme tropskih vrućina pije puno tečnosti, najbolje vode, te da se više boravi u klimatizovanim prostorijama. Inače, kad su temperature oko 30 stepeni, mi na Balkanu još uvek to dobro podnosimo za razliku od ljudi koji žive na Severu ili Zapadu Evrope - konstatovao je meteorolog.
Slede nam tropske temperature
- Najtopliji deo leta će biti oko 24. jula, to je, dakle, treća dekada jula. Tada će maksimalne temperature biti oko 40 stepeni negde i do 45, i to će trajati do polovine avgusta kad ćemo ponovi imati junske temperature i vremenske prilike. Ova tri meseca, jun, jul i avgust, biće najtopliji. Ali to ne bi bio problem da nema vlage. Prošle godine je bila manja vlaga, imali smo sušu, ali je bilo lakše za podneti je. Ove godine će biti više vlage - izjavio je Ivan Ristić.
Manje suša ove godine
Što se tiče suša, Ristić smatra da će suša biti manje izražena nego prošle godine.
- Za sada ćemo imati padavine u junu. Prošle godine nismo imali padavine, te je i prinos poljoprivredne proizvodnje bio jako mali; imali smo mraz i sušu. Ove godine je bolja situacija. Kao što vidimo, ima i ranog voća i svega ostalog, tako da mislim da neće biti puno problema - naveo je Ristić.
- Biće povremeno kiše, ne bi trebalo da bude nepogoda, posebno grada, koji ume da bude opasan za poljoprivrednike, ali treba da se prate kratkoročne prognoze, ako se stvori neki oblak, da se pripaze. Pogotovo što smo mi, nažalost, poznati po tome da ne volimo da stavljamo protivgradne mreže niti da se osiguravamo - zaključio je meteorolog.
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