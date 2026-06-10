DAMJANOVIĆU NAGRADA ZA NOVINARSKU HRABROST: Sutra, na četvrt veka od ubistva Milana Pantića, "Novosti" dodeljuju prestižno priznanje
NAGRADA za novinarsku hrabrost "Milan Pantić", koju "Večernje novosti" tradicionalno dodeljuju na godišnjicu ubistva našeg novinara, odlukom petočlanog žirija pripala je ove godine Igoru Damjanoviću, dugogodišnjem novinaru, publicisti i ratnom reporteru.
Ovo prestižno priznanje će biti uručeno na dan kada se navršava ravno 25 godina od mučkog ubistva dopisnika "Novosti", sutra u podne, u Narodnoj biblioteci u Jagodini, a posle pomena na Gradskom groblju (11 časova) i polaganja cveća na mestu ubistva i na spomen-bisti Pantića na trgu koji nosi njegovo ime (11.30).
Damjanović je svojim radom za dnevni list "Politika", portal IN4S, nedeljnik "Pečat" i druge medije izgradio reputaciju jednog od najprepoznatljivijih ratnih izveštača naše generacije. Posebno se istakao izveštavanjem sa ratišta u Ukrajini, gde je tokom višegodišnjeg boravka u zoni sukoba javnosti donosio autentične reportaže, intervjue i svedočenja sa prve linije fronta.
Dosadašnji laureati
NAGRADA "Milan Pantić" dodeljuje se od 2002. godine. Dosadašnji dobitnici su: Jugoslav Ćosić, Živojin Rakočević, Mišo Ristović, Nikola Vrzić, Vladimir Mitrić, Zagorka Uskoković, Dragana Zečević, Darko Dimitrijević, Branko Stanković, italijanski novinar Rikardo Jakoni, Aleksandra Delić, Andrija Igić, Ivan Radulović, Sofija Babović i Nemanja Jovanović, zatim Zorica Gligorijević, Dragana Sotiroski, TV Puls iz Šilova na KiM, američki novinar Džeremi Skejhil, pa dopisnici "Večernjih novosti" iz Crne Gore Veliša Kadić i Milutin Sekulović, Vladimir Banić, Danijel Simić i Dimitrije Mirković, Slađana Zarić i Ruža Helać.
Njegovi tekstovi i prilozi nastajali su u uslovima neposredne ratne opasnosti, pod svakodnevnim rizikom po život, vođeni isključivo profesionalnom obavezom da javnosti prenese istinite i proverene informacije sa mesta događaja. U vremenu kada se ratovi često prate iz redakcija i posredstvom agencijskih izvora, Igor Damjanović je birao najteži i najodgovorniji novinarski put - da bude na terenu, među ljudima koji trpe posledice sukoba, beležeći njihove sudbine i dokumentujući događaje koji oblikuju savremenu istoriju.
Odluku o ovogodišnjem dobitniku doneo je žiri u kome su bili predstavnici porodice Pantić, UNS, lokalnog medija iz Jagodine i redakcije "Novosti", dok predstavnik NUNS nije glasao. Damjanović, koga je predložila naša kuća, dobio je četiri glasa, a među kandidatima su bili i novinari Ivana Đorđević i Melida Mustafić, novinar-dopisnik Ognjen Medić i novinar-reporter Nemanja Lukić.
Naš Milan Pantić ubijen je 11. juna 2001. godine, mučki, s leđa, ispred zgrade u kojoj je živeo sa prorodicom, dok se vraćao iz prodavnice. Četvrt veka, nažalost, nismo odmakli od pretpostavki i sumnji - da je njegovo ubistvo povezano sa tekstovima koje je pisao: o slučajevima privatizacije cementare u Paraćinu, kao i Jagodinske pivare. Istraga protiv N. N. počinioca pokrenuta je tek 17 godina posle ubistva koje nije rasvetljeno do dana današnjeg.
Na inicijativu UNS, Međunarodna federacija novinara je u junu 2022. godine usvojila Rezoluciju o Milanu Pantiću, kojom je zatražen efikasan pravosudni postupak i angažovanje srpskog Tužilaštva za organizovani kriminal, kako bi konačno bili otkriveni i kažnjeni nalogodavci i ubice našeg kolege.
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