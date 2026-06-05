NOVO IZNENAĐENJE PO IZLASKU IZ HRAMA SVETOG SAVE: Pored trakica osveštanih na pojasu Presvete Bogorodice deli se još nešto

ISPRED Hrama Svetog Save na Vračaru i dalje su dugački redovi vernika koji čekaju da celivaju Časni pojas Presvete Bogorodice. A pored trakica osveštenih na pojasu, vernici čim izađu iz reda nakon celivanja relikvije dobijaju i malu ikonu Presvete Bogorodice sa molitvom na poleđini.

Foto: N.Skenderija

U Hramu Svetog Save deci su delili i molitvenike, a ostali vernici su dobili trakice, kao i ikonicu Presvete Bogorodice. U hramu je i dalje velika gužva, a prema nezvaničnim informacijama, trenutno ima oko 8 džakova i 4 kutije gde se nalaze trakice.

Da podsetimo, za poslednjih 16 dana od kako je pojas Presvete Bogorodice izložen u Svetosavkom hramu, relikviju je celivalo više od pola miliona vernika iz Srbije, regiona ali i ostalih zemlja Evrope pa čak i Australije.

Prvobitno je bilo pripremljeno oko 300.000 osveštanih trakica, ali su zbog ogromnog interesovanja vernika pribavljene i nove.

Kako je navljeno, svečani ispraćaj relikvije u manastir Vatoped na Svetoj gori biće organizovan sutranakon liturgije, koju će u hramu držapi patrijarh Porfirije u 9 časova.

Kako bi što više vernika uspelo da se pokloni svetinji pre njenog odlaska, u hramu je postavljeno postolje na kome će biti podignut pojas Presvete Bogorodice i svako ko ispod pojasa prođe biće blagosiljan.

- U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama - Grčkoj, Kiparskoj, Gruzijskoj, Ruskoj, tako i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi - časni pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika, koji su pristigli da uzmu blagoslov od Presvete Bogorodice, mogli da laganim hodom, prolazeći ispod ove svetinje, dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje - poručili su iz SPC.

(Kurir)