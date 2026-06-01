VREDELO JE SVAKOG SATA ČEKANJA: Nećete verovati koliko se vernika do sada poklonilo Čudesnom pojasu presvete Bogorodice
OD Spasovdana do prvog juna Čudesnom pojasu presvete Bogorodice u Hramu Svetog Save se poklonilo 478.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva (SPC), dodajući da Uprava Hrama o tome vodi tačnu evidenciju.
Povodom nagađanja i pretpostavki o broju vernih koji su se poklonili Čudesnom pojasu presvete bogorodice obaveštavamo javnost da Uprava Hrama Svetog Save o tome vodi tačnu evidenciju, prvenstveno iz bezbednosnih razloga", navodi se u saopštenju.
Kako je precizirano, od unošenja Pojasa na Spasovdan, 21. maja uveče, pa do sinoć u 20,35 časova kroz Hram Svetog Save je prošlo 478.000 vernika.
Časni pojas presvete bogorodice u prestonom hramu Svetog Save biće sve do subote, 6. juna 2026. godine, kada će, posle svete liturgije koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije, biti svečano ispraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori Atonskoj.
