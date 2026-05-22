Društvo

SRBIJA NA UDARU PLJUSKOVA SA GRMLJAVINOM Hitno upozorenje RHMZ: U toku dana mogući olujni udari i grad (FOTO)

В.Н.

22. 05. 2026. u 08:41

"DANAS i sutra (22. i 23.05.) promenljivo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji", upozorava RHMZ.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Kako se navodi u hitnom upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije kratkotrajne vremenske nepogode koje će pogoditi teritoriju Srbije tokom današnjeg i sutrašnjeg dana.

- Danas (22.05.) promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, a u ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu biti lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najviša temperatura od 20 do 26 stepena Celzijusa - navodi se u najavi RHMZ.

Vremenske nepogode koje se očekuju su:

  • Obilne padavine
  • Grmljavina
  • Grad i sugradica
  • Jak i olujni vetar

Najveća opasnost od nepogoda očekuje se u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde su prognozirani lokalno izraženi pljuskovi uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

Pored padavina, situaciju će dodatno otežati jak, a u zonama najjačih razvoja i olujni severni i severozapadni vetar koji može izazvati materijalnu štetu.

Opasnost od nepogoda u:

  • Centralnoj Srbiji
  • Istočnoj Srbiji
  • Jugoistočnoj Srbiji
  • Upaljen meteoalarm

RHMZ je u delovima Srbije gde se očekuju nepogode upalio meteoalarme i centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbija su u "najtoplijoj" zoni sa narandžastim upozorenjem, gde se očekuju i grmljavina i veća količina padavina.

Narandžasti meteoalarm koji ukazuje na to da vreme može biti opasno, i da prognozirane vremenske pojave mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje je na snazi u:

  • Šumadiji
  • Pomoravlju
  • Istočnoj Srbiji
  • Jugoistočnoj Srbiji

Žuti meteoalarm koji ukazuje da vreme može biti opasno, a remenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene je na snazi u:

  • Banatu
  • Beogradu
  • Zapadnoj Srbiji
  • Jugozapadnoj Srbiji
  • Kosovu i Metohiji

Nagla promena vremena u Srbiji: Danas nevreme, pa naglo zagrevanje do 30 stepeni

(Blic)

