MISLIMA SMO SVE BLIŽE LETU, ALI REALNOST JE SUROVA: Danas nas očekuje nestabilno vreme - pljuskovi, grmljavina, čak i grad
DANAS će vreme biti promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima.
U ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.
Vetar umeren i jak, severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju.
Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni.
Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za petak i subotu. Tada se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu da budu lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.
Vreme u Beogradu
U glavnom gradu promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne nestabilno, na širem području grada sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju.
Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni, a najviša oko 25.
Prognoza za narednih sedam dana
U subotu će biti promenljivo oblačno i nestabilno - na severu Vojvodine uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji tokom poslepodneva lokalno mogu da budu i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.
Dnevna temperatura biće od 21 do 27 stepeni.
U nedelju, 24. maja i naredne sedmice, od 25. maja očekuje se toplije vreme, s temepraturom od 23 do 30 stepeni i pretežno sunčano, dok će uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti ređa pojava, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.
(Sputnjik)
