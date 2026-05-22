Društvo

MISLIMA SMO SVE BLIŽE LETU, ALI REALNOST JE SUROVA: Danas nas očekuje nestabilno vreme - pljuskovi, grmljavina, čak i grad

Novosti online

22. 05. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao željeni izvor na Googlu

DANAS će vreme biti promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima.

МИСЛИМА СМО СВЕ БЛИЖЕ ЛЕТУ, АЛИ РЕАЛНОСТ ЈЕ СУРОВА: Данас нас очекује нестабилно време - пљускови, грмљавина, чак и град

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Vetar umeren i jak, severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za petak i subotu. Tada se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu da budu lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne nestabilno, na širem području grada sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni, a najviša oko 25.

Prognoza za narednih sedam dana

U subotu će biti promenljivo oblačno i nestabilno - na severu Vojvodine uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji tokom poslepodneva lokalno mogu da budu i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Dnevna temperatura biće od 21 do 27 stepeni.

U nedelju, 24. maja i naredne sedmice, od 25. maja očekuje se toplije vreme, s temepraturom od 23 do 30 stepeni i pretežno sunčano, dok će uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti ređa pojava, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

(Sputnjik)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK-ODLUKA FIFA! Srbija slavi, otvaraju joj se vrata da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

ŠOK-ODLUKA FIFA! Srbija slavi, otvaraju joj se vrata da ide na Svetsko prvenstvo u fudbalu!