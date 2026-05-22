MISLIMA SMO SVE BLIŽE LETU, ALI REALNOST JE SUROVA: Danas nas očekuje nestabilno vreme - pljuskovi, grmljavina, čak i grad

DANAS će vreme biti promenljivo oblačno, na severu Vojvodine uglavnom suvo sa sunčanim intervalima.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U ostalim krajevima nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji posle podne mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Vetar umeren i jak, severni i severozapadni vetar, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša od 20 do 26 stepeni.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Srbije na kratkotrajne vremenske nepogode za petak i subotu. Tada se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji posle podne mogu da budu lokalno izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada i jak, kratkotrajno i olujni severni i severozapadni vetar i to sa većom verovatnoćom pojave u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

Vreme u Beogradu

U glavnom gradu promenljivo oblačno, pre podne sa sunčanim intervalima, posle podne nestabilno, na širem području grada sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom sa grmljavinom. Vetar umeren i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju.

Najniža temperatura od 12 do 15 stepeni, a najviša oko 25.

Prognoza za narednih sedam dana

U subotu će biti promenljivo oblačno i nestabilno - na severu Vojvodine uglavnom suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji tokom poslepodneva lokalno mogu da budu i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Dnevna temperatura biće od 21 do 27 stepeni.

U nedelju, 24. maja i naredne sedmice, od 25. maja očekuje se toplije vreme, s temepraturom od 23 do 30 stepeni i pretežno sunčano, dok će uz promenljivu oblačnost kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom biti ređa pojava, i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

(Sputnjik)