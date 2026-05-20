ČUDESNI POJAS PRESVETE BOGORODICE U VAZNESENJSKOJ CRKVI: Stotine vernika dočekalo svetinje (FOTO)

Симеуновић А. Милош

20. 05. 2026. u 16:16 >> 18:10

ČUDESNI pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja. kao i čestica Časnog krsta nakon dočeka na aerodromu u Beogradu, nešto pre 18 časova stigle su u Vaznesenjsku crkvu.

Foto: N.Skenderija

U objavi na društvenoj mreži Instagram navodi se da će Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delovi Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, sa bratstvom.

Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenjske crkve u 17 časova, kada će Patrijarh srpski Porfirije služiti praznično večernje.

Pojas Presvete Bogorodice stigao je na aerodrom u Beogradu! 

Foto: tanjug/printscreen/youtube

Patrijarh srpski Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali su sa ostalim crkvenim velikodostojnicima i državnim funkcionerima jednu od najvećih pravoslavnih svetinja.

printscreen/tanjug/youtube

Iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, Patrijarh Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali Pojas Presvete Bogorodice

Svetinja će dalje otići i u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu, gde su se vernici okupili i očekuju je. 

Ovim povodom se oglasila i Srpska pravoslavna crkva na svojoj instagram stranici.

- Danas smo zaista blagosloveni - kazao je Patrijarh Porfirije.

Ističe da je to pojas koji je Bogorodica sama satkala i nosila oko struka kada je u utrobi nosila našeg Spasitelja.

- Evo posle šest vekova ponovo je ovde. Podseća nas ko smo i šta smo u Svetom Savi - navodi Patrijarh.

Patrijarh Porfirije se zahvalio igumanu manastira Vatoped.

- Klanjajući se tom pojasu još više ćemo razumeti reči Jevanđelja i znati da nas Sveta Bogorodica čuva - rekao je Patrijarh Porfirije.

- Pojas je stigao u svoj grad. Danas sam doznao da je od stranih zemalja, Pojas bio u Rusiji, 2011, na Kipru, na više mesta u Grčkoj, i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja veliku čast i ogromnu nadu - rekao je Vučić.

Pojас Пресвете Богородице у Вазнесењској цркви

Pojas Presvete Bogorodice i čestice Časnog krsta su nešto pre 18 časova stigli u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu, a stotine vernika dočekali su svetinje kako dolikuje.

Republički fond PIO predstavio rezultate poslovanja za 2025. godinu
REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje predstavio je javnosti godišnji izveštaj o rezultatima poslovanja za 2025. godinu, tokom koje su najznačajniji rezultati ostvareni u oblastima finansijske stabilnosti, redovne isplate penzija, digitalizacije usluga i unapređenja sistema obaveznog socijalnog osiguranja.

