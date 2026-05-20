ČUDESNI POJAS PRESVETE BOGORODICE U VAZNESENJSKOJ CRKVI: Stotine vernika dočekalo svetinje (FOTO)
ČUDESNI pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja. kao i čestica Časnog krsta nakon dočeka na aerodromu u Beogradu, nešto pre 18 časova stigle su u Vaznesenjsku crkvu.
U objavi na društvenoj mreži Instagram navodi se da će Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delovi Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, sa bratstvom.
Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenjske crkve u 17 časova, kada će Patrijarh srpski Porfirije služiti praznično večernje.
Pojas Presvete Bogorodice stigao je na aerodrom u Beogradu!
Patrijarh srpski Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali su sa ostalim crkvenim velikodostojnicima i državnim funkcionerima jednu od najvećih pravoslavnih svetinja.
Svetinja će dalje otići i u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu, gde su se vernici okupili i očekuju je.
Komentari (0)