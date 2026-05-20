ČUDESNI POJAS PRESVETE BOGORODICE U VAZNESENJSKOJ CRKVI: Stotine vernika dočekalo svetinje (FOTO)

ČUDESNI pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavlja. kao i čestica Časnog krsta nakon dočeka na aerodromu u Beogradu, nešto pre 18 časova stigle su u Vaznesenjsku crkvu.

U objavi na društvenoj mreži Instagram navodi se da će Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delovi Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom doneti iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, sa bratstvom.

Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenjske crkve u 17 časova, kada će Patrijarh srpski Porfirije služiti praznično večernje.

Patrijarh srpski Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali su sa ostalim crkvenim velikodostojnicima i državnim funkcionerima jednu od najvećih pravoslavnih svetinja.

Iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, Patrijarh Porfirije i predsednik Aleksandar Vučić dočekali Pojas Presvete Bogorodice

Svetinja će dalje otići i u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu, gde su se vernici okupili i očekuju je.

Ovim povodom se oglasila i Srpska pravoslavna crkva na svojoj instagram stranici. View this post on Instagram A post shared by Srpska Pravoslavna Crkva (@infospc.rs) - Danas smo zaista blagosloveni - kazao je Patrijarh Porfirije. Ističe da je to pojas koji je Bogorodica sama satkala i nosila oko struka kada je u utrobi nosila našeg Spasitelja. - Evo posle šest vekova ponovo je ovde. Podseća nas ko smo i šta smo u Svetom Savi - navodi Patrijarh. Patrijarh Porfirije se zahvalio igumanu manastira Vatoped. - Klanjajući se tom pojasu još više ćemo razumeti reči Jevanđelja i znati da nas Sveta Bogorodica čuva - rekao je Patrijarh Porfirije. - Pojas je stigao u svoj grad. Danas sam doznao da je od stranih zemalja, Pojas bio u Rusiji, 2011, na Kipru, na više mesta u Grčkoj, i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja veliku čast i ogromnu nadu - rekao je Vučić. Појас Пресвете Богородице у Вазнесењској црквиFoto: Фото: N.Skenderija POGLEDAJ GALERIJU Pojas Presvete Bogorodice i čestice Časnog krsta su nešto pre 18 časova stigli u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu, a stotine vernika dočekali su svetinje kako dolikuje.