Društvo

SRBIJA DANAS GOTOVO OKOVANA KIŠOM: Meteorolog Todorović objasnio do kada će se na Balkanu zadržati Đenovski ciklon

В.Н.

17. 05. 2026. u 07:13

U SRBIJI će danas biti oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, dok meteorolozi upozoravaju da se tokom dana očekuju obilnije padavine u pojedinim delovima zemlje. Prema najnovijoj prognozi, više kiše pašće u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji, dok se krajem dana očekuje postepeni prestanak padavina i slabljenje oblačnosti.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) navodi da će duvati umeren i jak severozapadni vetar, ponegde sa udarima olujne jačine, a na visokim planinama južne Srbije moguć je i sneg. Jutarnja temperatura kretaće se od 7 do 12 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 12 do 16 stepeni, što je znatno ispod proseka za sredinu maja.

I u Beogradu će danas biti oblačno sa kišom, vetrovito i svežije nego prethodnih dana. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar, dok će temperatura tokom dana biti oko 13 stepeni. Prestanak padavina očekuje se tek u večernjim satima.

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da se nad Balkanom i dalje zadržava Đenovski ciklon, koji sa sobom donosi pljuskove, grmljavinu i nestabilno vreme. Kako je objasnio, najviše padavina očekuje se upravo tokom noći između subote i nedelje i danas tokom dana, posebno na području Vojvodine i Beograda.

Prema njegovim rečima, od ponedeljka i utorka uslediće delimično razvedravanje i blagi porast temperature, ali će vreme do kraja maja ostati promenljivo, uz povremenu kišu i smenu sunčanih i oblačnih intervala. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 22 i 25 stepeni, što je, kako kaže, uobičajeno za ovo doba godine.

Meteorolozi najavljuju da će od sredine naredne sedmice ponovo biti uslova za lokalne pljuskove i grmljavinu, uz pojačan severni vetar, dok bi na istoku Srbije temperatura mogla da dostigne i 25 stepeni.

(Kurir)

Još uvek traje krhko primire koje je prekinulo napad na Iran započet od strane SAD i Izrael (čime su izazvali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju), ali sport i te kako oseća posledice cele te situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

