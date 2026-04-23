Detaljna prognoza do oktobra: Pogledajte kakve šokove je vreme pripremilo za nas

U SRBIJI do kraja sedmice promenljivo vreme, danas ujutru slab prizemni mraz, a dnevna temperatura u postepenom porastu.

Do kraja sedmice u Srbiji promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, a retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se samo u brdsko-planinskim predelima. Uslova za slab prizemni mraz ima u četvrtak, najavio je Republički hidrometeorološki zavod i objavio detaljnu sezonsku prognozu do oktobra koja sadrži informacije o prognozi odstupanja srednje mesečne minimalne i maksimalne temperature vazduha kao i srednje mesečne količina padavina.

Prema najavi RHMZ-a maj će biti topliji i prosečno vlažan mesec sa majskim kišama.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0,5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13,9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0,5 do jedan stepen više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23,8 stepeni - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 52 mm.

Jun topliji, nestabilan, ali prosečno vlažan

- Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0.5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 17,3 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek.U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 26,9 stepeni - navodi se u prognozi i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 55 mm.

Jul

Prema prognozi i jul će biti topliji i prosečno vlažan sa toplotnim talasima.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 19,2 stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30,1 stepen.

- Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 36 mm.

Avgust topliji i prosečno vlažan. Toplotni talasi.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.7 stepeni Celzijusovih. Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 30,2 stepena - navodi RHMZ i dodaje:

- Mesečna suma padavina tokom avgusta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustska suma padavina iznosiće oko 48 mm.

Septembar topliji i prosečno vlažan

RHMZ u sezonskoj prognozi najavljuje nastavak kasnog leta u prvoj polovini septembra.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u većini Srbije biti viša za 0,5 do jedan stepen, a u Vojvodini, Mačvi i severnoj Šumadiji za jedan do dva stepena viša u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14,3 stepena.

- Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24 stepena. Mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do pet mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

Oktobar

Prema najavi RHMZ-a i oktobar će biti topliji i vlažniji sa Miholjskim letom.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 9,9 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće za 0,5 do jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 18,6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom oktobra biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 49 mm - zaključuje RHMZ.

