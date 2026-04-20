Rekordni rezultati i rast na domaćem tržištu: Telekom Srbija ostvario prihode od 2,3 milijarde evra, profit 1,3 milijarde

GENERALNI direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić, saopštio je danas poslovne rezultate kompanije u prethodnoj godini: na nivou grupacije ostvareni su prihodi od 2,3 milijarde evra, dok je operativni profit dostigao 1,3 milijarde evra. Najveći doprinos tom rezultatu daje tržište Srbije, gde je prihod iznosio 1,65 milijardi evra, a operativni profit 960 miliona.

Foto: Tanjug/Zoran Milić

Finalni revizorski izveštaj za 2025. godinu potvrdio je i neto dobit veću od 200 miliona evra. Na osnovu rezultata iz prvog kvartala ove godine, očekuje se da će neto profit u 2026. premašiti 300 miliona evra. Lučić je podsetio da je 2018. godine, na početku transformacije kompanije, ukupan prihod bio manji od milijardu evra, kao i da je u međuvremenu protiv Telekoma vođena snažna medijska, politička i lobistička kampanja u Srbiji, Briselu i Vašingtonu.

Istakao je da su rezultati pokazali ispravnost strategije konsolidacije tržišta, uključujući kupovinu dela poslovanja United Group. Danas Telekom u Srbiji ima više od 60 odsto tržišnog učešća i jedini je operator koji se bavi i proizvodnjom medijskog sadržaja, dok konkurencija plaća za korišćenje njegove infrastrukture i sadržaja.

Akuvizicijom platforme NetTV od Junajted grupe, Telekom je postao jedini legalni operator regionalnih TV kanala u inostranstvu, sa ponudom od više od 300 kanala. Lučić je ukazao da piraterija i dalje predstavlja problem, ali da se kompanija protiv toga bori u saradnji sa Europol-om.

Međunarodna saradnja i strateški partneri

Saradnja sa međunarodnim partnerima, posebno iz SAD, biće ključna za dalji razvoj. Kao partnere, Lučić je naveo European Investment Bank, Vodafone, Bank of America i JPMorgan Chase, kao i predstojeći ugovor sa američkom Eksim bankom za razvoj 5G mreže.

Među prioritetima kompanije je i razvoj veštačke inteligencije, uz jačanje saradnje sa američkim institucijama i kompanijama. Lučić je naglasio da je dobra saradnja sa SAD značajna i za opstanak Telekoma na Kosovu i Metohiji, gde kompanija ima oko 30.000 korisnika, ali se i dalje suočava sa ograničenjima u razvoju mobilne mreže.

Telekom Srbija postaje operator u SAD od septembra

Lučić je najavio da će Telekom Srbija u septembru započeti rad kao operator u SAD, nakon Nemačke, Švajcarske i Austrije. Kompanija će ponuditi usluge dijaspori sa paketima koji će biti do dva puta jeftiniji od postojećih, uz neograničene pozive i više od 300 TV kanala, koristeći mrežu AT&T.

Ponos na fond za startapove

Kompanija beleži značajan uspeh i kroz fond za finansiranje startapova, koji je 2025. završio sa višemilionskim dobitkom, dok je vrednost ulaganja višestruko uvećana.

Ukidanje rominga sa EU možda već 2027.

Među prioritetima je i potpuno ukidanje rominga sa Evropskom unijom. Lučić očekuje da bi odluka European Commission mogla biti doneta već naredne godine, što bi omogućilo stvaranje jedinstvenog telekomunikacionog tržišta.

