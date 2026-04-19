Teretnjaci čekaju i do četiri sata: Stanje na putevima u Srbiji - Na prelazu Bački Vinogradi još danas produženo radno vreme

В.Н.

19. 04. 2026. u 07:57

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju na izlaz četiri sata.

Теретњаци чекају и до четири сата: Стање на путевима у Србији - На прелазу Бачки Виногради још данас продужено радно време

Foto: Boarding_Now, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Još danas novo radno vreme

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom.

Umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, još danas će biti otvoren od 7 do 22 časa.

Navedeni granični prelaz uspostavljen je za odvijanje putničkog saobraćaja.

