Teretnjaci čekaju i do četiri sata: Stanje na putevima u Srbiji - Na prelazu Bački Vinogradi još danas produženo radno vreme
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju na izlaz četiri sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Još danas novo radno vreme
Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom.
Umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, još danas će biti otvoren od 7 do 22 časa.
Navedeni granični prelaz uspostavljen je za odvijanje putničkog saobraćaja.
(Tanjug)
Preporučujemo
Jaka konkurencija iz Kine: Reno planira ukidanje 15-20% inženjerskih pozicija
15. 04. 2026. u 11:53
NA RUBU PROPASTI: Istorijska kriza u japanskoj automobilskoj industriji
13. 04. 2026. u 11:28
REKLI STOP: Evo kako je jedna zemlja rešila problem lažne kilometraže kod polovnjaka
12. 04. 2026. u 21:53
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
