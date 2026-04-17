Ko zaista ima pravo na novac iz Alimentacionog fonda u Srbiji? Rešena nedoumica koja buni roditelje
ALIMENTACIONI fond u Srbiji predstavlja jedno od najvažnijih rešenja za roditelje koji se suočavaju sa problemom neplaćanja alimentacije.
Njegova osnovna svrha je da zaštiti decu i obezbedi im finansijsku sigurnost čak i kada drugi roditelj ne ispunjava svoju zakonsku obavezu. Upravo zato, ovaj fond ima ogroman značaj za samohrane roditelje, jer pruža podršku u trenucima kada je najpotrebnija.
U praksi, Alimentacioni fond može biti ključna pomoć porodicama koje bi bez njega bile u ozbiljnom finansijskom problemu. Umesto dugog čekanja i neizvesnosti, država preuzima odgovornost i isplaćuje sredstva, čime se deci omogućava normalniji život i stabilnije odrastanje.
Međutim, jedno od najčešćih pitanja koje zbunjuje roditelje jeste – ko zapravo ima pravo da koristi sredstva iz ovog fonda?
Prema važećim pravilima, pravo na novac iz Alimentacionog fonda imaju državljani Srbije, i to: maloletna deca, ali i punoletna deca koja se redovno školuju – sve do navršene 26. godine života. Ipak, postoji važan uslov koji mnogi ne znaju.
Da bi se ostvarilo ovo pravo, dete mora imati status tzv. izvršnog poverioca. Ovaj status se dobija tek kada sud donese rešenje o izvršenju i kada se taj predmet prosledi javnom izvršitelju na dalje postupanje.
Drugim rečima, nije dovoljno samo imati presudu o alimentaciji – potrebno je pokrenuti izvršni postupak kako bi država mogla da reaguje i uključi Alimentacioni fond.
Upravo ova informacija rešava jednu od najvećih nedoumica među roditeljima. Ako se pitate zašto još uvek ne ostvarujete pravo na pomoć iz fonda, moguće je da upravo ovaj korak nedostaje.
Zato je važno da budete informisani i preduzmete sve potrebne korake, jer Alimentacioni fond može biti ključna podrška za vas i vaše dete.
