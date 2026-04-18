Analiza zvaničnih podataka otkriva znatno drugačiju sliku o broju zavisnika u igrama na sreću

ZAHVALjUJUĆI strogim standardima broj zavisnika znatno ispod evropskog proseka.

Uvidom u zvanične evidencije nadležnih organa, udeo celokupnog stanovništva Srbije koji ima problem sa bolestima zavisnosti od igara na sreću iznosi svega 0.02%, što je znatno ispod evropskog proseka, koji se kreće oko 1.5% populacije – pokazuju podaci Udruženja "Solidarnost za decu".

Prema najsvežijim podacima nadležnih zdravstvenih ustanova u prethodnoj godini evidentirano je oko 1.150 osoba koje su zatražile pomoć zbog problema sa igrama na sreću, od čega najveći broj čine muškaraci - 80% svih lica koja se jave na lečenje.

Sagovornici iz zdravstvenog sistema navode da se tokom godine između 220 I 240 građana obrati institucijama zbog problema sa prekomernim klađenjem. Reč je o brojkama koje zahtevaju odgovoran pristup ali koje su 300 puta manje od onih koje se plasiraju u pojedinim medijima.

Ključni izvor problema – nelegalni priređivači

Istraživanje organizacije "Solidarnost za decu" na uzorku od 1.100 ispitanika predstavlja još jedno nedavno organizovano relevantno ispitivanje na ovu relevantnu društvenu temu i ono je pokazalo da 0,6% maloletnika imalo ili je ima priliku da učestvuje u igrama na sreću.

„Ispod radara javnosti nalazi se višegodišnji, gotovo neometani, rast neregulisanih i nelegalnih platformi, naročito kriptokazina i kriptokladionica. Takvi nelicencirani sajtovi u potpunosti funkcionišu mimo zakona, predstavljaju realan izvor rizika i generator novih slučajeva zavisnosti, posebno među mladima“, ukazuju iz Udruženja „Solidarnost za decu“.

Šta kaže novi zakon?

Zakonodavni okvir u oblasti igara na sreću je značajno unapređen i pooštren. Uvedena je obavezna registracija i verifikacija identiteta svih učesnika u online igrama na sreću, čime je značajno ojačana zaštita maloletnih lica. Takođe su implementirani mehanizmi samoisključenja i samoograničenja, koji učesnicima u igrama na sreću daju mogućnost da preuzmu aktivnu ulogu u kontroli sopstvenog ponašanja i trošenja novca. Samim tim, uključivanje maloletnika u onlajn igre na sreću kod licenciranih, legalnih priređivača praktično je onemogućeno.