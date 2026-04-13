Društvo

JUBILEJ U VISOKIM DEČANIMA: Patrijarh Porfirije obeležio 40 godina od monašenja (FOTO)

В.Н.

13. 04. 2026. u 18:42

MANASTIR Visoki Dečani oglasio se povodom jubileja, podsećajući da je patrijarh Porfirije pre 40 godina u ovoj svetinji primio monaški čin, te da je danas dočekan kao svoj među svojima.

Foto: Printskrin Iks/@DecaniManastir

- Pre četrdeset godina, upravo u pashalne dane, 1986. god. današnji Patrijarh Srpski, kao mladi student teologije primio je u manastiru Visoki Dečani kraj moštiju Svetog Kralja monaški čin i dobio ime Porfirije. Danas smo našeg patrijarha sa radošću dočekali kao svoga među svojima - napisali su na Iksu.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

