NOVI NAPAD U POŽAREVCU: Oskrnavljen spomenik crvenoarmejcima - Drugi incident za mesec dana (FOTO)
RUSKO istorijsko društvo u Republici Srbiji sa dubokim ogorčenjem konstatuje da je u Spomen parku Čačalica u Požarevcu oskrnavljen spomenik sovjetskim crvenoarmejcima.
Ovo je, nažalost, već drugi napad na spomen obeležja posvećena herojima Crvene armije za svega mesec dana sa istim fašističkim potpisom.
Rusko istorijsko društvo u Srbiji najoštrije osuđuje ovaj čin vandalizma i zahteva da nadležni državni organi hitno pronađu počinioce i da oni odgovaraju u skladu sa zakonom a građani Srbije da se zajednički usprotive pokušajima reafirmacije fašizma i rehabilitacije saradnika okupatora.
Očuvanje sećanja na zajedničku borbu protiv fašizma mora ostati trajna vrednost srpskog i ruskog naroda.
