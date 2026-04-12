VERUJUĆI U GOSPODA I MI VASKRSAVAMO: Srpski patrijarh Porfirije služio svetu arhijerejsku liturgiju u Pećkoj patrijaršiji

Srpski patrijarh Porfirije služio je jutros u prisustvu velikog broa vernika sveti arhijerejsku liturgiju povodom Vaskrsa u Pećkoj Patrijaršiji, sedištu srpskih .

Vaskršnjoj liturgiji kojoj su prethodile litije crkve, kao i Vaskršnje jutrenje prisustvovali su vernici iz svih krajeva Kosova i Metohije. Uputivši pozdrav „Hristos Voskrese“ srpski patrijarh je ukazao da taj pozdrav otkriva sav smisao i suštinu našeg života zato što je gospod uputio nama važnu reč a to je da se ne bojimo.

- Ne bojte se veli Gospod učenicima svojim i govori svim ljudima do kraja sveta i veka, zato što ostoji duboki veliki strah u svakom čoveku, ljudskom rodu.A taj strah nije apstraktan - to je strah od smrti. Makar čovek bio i najmoćniji, makar imao sve, bio najslavniji, bio najlepši, svi mu se divili, sve bilo u njegovim rukama – i on u sebi nosi strah, duboki strah. I to je strah od smrti- kazao je patrijarh srpski i podsetio da je čovek kroz istoriju pokušavao da reši brojne probleme, među kojima je jedinstven probem koji se zove smrt.

-Kroz nauku, kroz filosofiju, kroz umetnost, kroz politiku, kroz svaku svoju delatnost, na kraju krajeva čovek je pokušavao da malo produži život. To jest, pokušava da nađe lek za smrt. Ali, i sebe sobom, svojim snagama, iz ovoga sveta, do sada to nije uspeo i naprosto to nije moguće. Smrt je ono što niko ne može da izbegne. Ali ono što je problem svakoga čoveka, ono što čovek ne može sam sobom da reši, to Gospod – koji je ljubav i koji voli svakog čoveka i koji hoće da svaki čovek dođe u poznanje istine, koji poziva sve u carstvo svoje.

– On je iz ljubavi prema nama razrešio naš najveći problem- ukazao je patrijarh i naveo da je jedino Gospod uspeo da pobedi smrt, tako što je umro, ušao u samu maticu smrti, sišao u Ad i iznutra razoružao smrt koja vlada nad nama.Patrijarh srpski Porfirije istakao je na današnji praznik da voleći Gospoda znamo da treba da volimo sve ljude, one koji su nam bliski, one koji nas razumeju, ali i one koji nas ne razumeju i ponekad ne prihvataju.

-Odgovarajući na ljubav Božiju, verujući u njega, otvorivši svoje biće, mi verom, nadom i ljubavlju tu pobedu nad smrću koju je on izvojevao za nas primamo i postajemo učesnici njegove pobede, učesnici njegovog vaskrsenja iz mrtvih i mi zajedno sa njim, kao kršteni, kao oni koji veruju u njega, vaskrsavamo. Znajući da Gospod proslavlja svakog pravednika, ali i miluje, voli i svakog grešnika, očekujući da svako dođe u njegovo naručje, daruje život svima. Stoga danas, radujući se, svi pevamo radosnu pesmu: Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt razruši i onima koji su u grobovima život darova- istakao je patrijarh.

Patrijarh Porfirije stigao je u sedište Srpske pravoslavne crkve - Pećku patrijaršiju u petak kada je služio večernje bogosluženje sa iznošenjem plaštanice, dok će za vaskršnji ponedeljak služiti liturgiju u manastiru Visoki Dečani.

Inače,u gotovo svim živim hramovima na Kosovu i Metohiji služena je ponoćna vaskršnja liturgija a u prepunoj porti manastira Gračanica liturgiju je služio episkop raško-prizrenski Teodosije. Ponoćna liturgija služena je i u prisustvo velikog broja vernika u manastiru Banjska na severu Kosova i Meothije kao i manastiru Visoki Dečani.

Dolazak patrijarha najveća radost

Liturgiji u Pećkoj Patrijaršiji prisustvovala je i pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Milena Parlić, koja je vernicima čestitala praznik i poželela da im Hristovo vaskrsenje da snagu da istraju.Ona je rekla da našem narodu na Vaskrs najveću radost predstavlja dolazak patrijarha, koji nas je, kako je istakla, uvek sa verom i ljubavlju okuplja u zajedništvu, u snazi bratstva i sestrinstva Eparhije raško-prizrenske, vernog naroda, naše crkve koja je kroz vekove progonjena, stradala, ali kroz sve vekove i vaskrsavala.Parlićeva je ukazala da danas nikada snažnije svedočimo koliko su vera i ljubav jača od mržnje, iskušenja i progonstva.