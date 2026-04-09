USKRS UZ MOJA KRAVICA PAKETIĆE ZA DECU BEZ RODITELJSKOG STARANJA: Imlek obeležio Uskrs donacijom mlečnih proizvoda

Povodom Uskrsa, kompanija Imlek nastavila je svoju dugu tradiciju društveno odgovornih aktivnosti, donacijom hiljadu mlečnih paketića štićenicima Prihvatilišta za decu u Beogradu, SOS Dečjeg sela u Sremskoj Kamenici, Svratištu za decu i mlade grada Novog Sada i Svratištu za decu ulice Beograda.

U prazničnoj atmosferi u Prihvatilištu za decu Beograda, mališani su kroz kreativnu radionicu slikanja imali priliku da izraze svoju maštu i učestvuju u jednoj od najlepših uskršnjih tradicija uz omiljene Moja Kravica proizvode. Tokom zajedničkog druženja i igranja, radionica je bila prilika da se najmlađima pruži pažnja, podrška i osećaj zajedništva koji su posebno važni u danima praznika. Istovremeno, kroz donacije mlečnih proizvoda upućene ustanovama koje brinu o deci bez roditeljskog staranja, Imlek je dodatno doprineo stvaranju lepše i toplije praznične atmosfere za najmlađe.

„Najradosniji praznik nosi poruku nade, zajedništva i brige o drugima, a upravo su to vrednosti koje želimo da prenesemo i kroz ovakve aktivnosti. Važno nam je da deci koja odrastaju bez roditeljskog staranja pokažemo da mislimo na njih tokom cele godine. Nastavljajući ovu tradiciju, potvrđujemo da je naša posvećenost zajednici neprekidna i iskrena, kao i odgovornost na kojoj kao kompanija insistiramo.“, poručila je Marija Malović, regionalni menadžer za komunikacije i korporativne poslove u Imleku.

"Vreme darivanja osmeha, zdravlja i radosti za nas je postala navika koju Imlek već godinama unazad ne zaboravlja. Zbog toga bismo svoj deci poželeli ovakve prijatelje koji vas prate kroz zdravo odrastanje i siguran obrok. Nadamo se da će ovo druženje trajati još mnogo praznika i važnih dana koje će deca Prihvatilišta pamtiti, a nadamo se jednog dana i preneti na svoju decu. Likovno-kreativna radionica doprinela je podsticanju mašte, izražavanju emocija i razvoju kreativnosti kod dece, čineći prazničnu atmosferu još toplijom i značajnijom. Neka radost Uskrsa bude sa svakim detetom i uz Imlek proizvode u svakoj kući i domu”, poželela je Danijela Stajković, direktorka Prihvatilišta za decu Beograda.

Kroz ovakve inicijative, Imlek nastavlja da razvija dugoročan i odgovoran odnos prema zajednici, sa posebnim fokusom na podršku najmlađima i njihovom zdravom i bezbrižnom odrastanju. Ove aktivnosti deo su kontinuiranog opredeljenja kompanije Imlek da podržava i pruža pomoć onima kojima je najpotrebnija.