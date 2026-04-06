HITLEROVA OSVETA ZA 27. MART: Kako je „Kaznena odmazda” pokušala da ubije dušu srpskog naroda (FOTO)

Beograd se danas, 6. aprila 2026. godine, sa bolom i pijetetom seća jednog od najstrašnijih dana u svojoj modernoj istoriji.

Pre tačno osam i po decenija nacistička Nemačka je, bez objave rata i mimo svih međunarodnih konvencija, sručila stotine tona razornih bombi na prestonicu Kraljevine Jugoslavije. Bila je to surova, lična osveta Adolfa Hitlera zbog odlučnog narodnog „ne” Trojnom paktu, kojim je srpski narod izabrao put časti umesto saradnje sa zlom.

U osvit nedelje, 6. aprila 1941. godine, tačno u 6.30 časova, zloslutna huka motora prekrila je nebo iznad Beograda. Više od 234 nemačka bombardera, uz pratnju lovaca, izvršilo je prvi udar operacije pod šifrom „Kaznena odmazda” (Strafgericht).

Ovaj zločinački poduhvat nije imao za cilj samo vojnu kapitulaciju Kraljevine, već sistematsko demoralisanje i zatiranje srpskog nacionalnog bića. Razjaren zbog vojnog puča i masovnih demonstracija 27. marta, nacistički diktator Adolf Hitler izdao je direktno, decidno naređenje: Beograd se mora sravniti sa zemljom, a srpska nepokornost krvavo kazniti.

Pepeo srpskog identiteta na Kosančićevom vencu

Najstrašniji zločin nad kulturom u modernoj istoriji Evrope odigrao se u kasnim popodnevnim časovima istog dana. Iako je neprocenjivo blago Narodne biblioteke Srbije već bilo spakovano u 150 sanduka, spremno za evakuaciju u manastir Blagoveštenje, tadašnji ministar prosvete Miloš Trifunović zabranio je premeštanje pod izgovorom da „ne treba širiti paniku”. Ta odluka bila je smrtna presuda za srpsku baštinu.

Zgrada na Kosančićevom vencu pogođena je zapaljivim bombama i gorela je tri dana. U vatrenoj stihiji zauvek je nestalo oko 500.000 knjiga, 1.424 srednjovekovna rukopisa i povelje od 12. do 17. veka, celokupna srpska štampa, stare mape i grafike. Izgorele su i lične biblioteke Vuka Karadžića, Dositeja Obradovića i Đure Daničića. Prema kasnijim svedočenjima nacističkih generala, Beograd je ciljan kao simbol srpskog otpora, a Hitler je insistirao na potpunom slomu duha naroda. Uništenje Narodne biblioteke nije bilo slučajnost, već surova potvrda teze da se zatiranjem pisma i pamćenja jednom narodu najlakše otimaju i koren i budućnost.

Grad pretvoren u ruševine i masovnu grobnicu

Beograd je tog kobnog dana pretrpeo nesagledive ljudske i materijalne gubitke. Prema zvaničnim podacima iz tog vremena, život je izgubilo 2.271 lice, mada se stvarni broj žrtava, uključujući one čija su tela zauvek ostala pod ruševinama, procenjuje na više od 4.000. Nacistička avijacija nije birala vojne ciljeve – ona je, po Hitlerovom ličnom nalogu, svesno gađala gusto naseljene delove grada i civilne objekte, tamo gde je bol bio najveći i gde je razaranje izazivalo najveći užas.

Potpuno je uništeno preko 700 zgrada, dok je na hiljade domova postalo neupotrebljivo. Direktno su tučeni civilni objekti: Vaznesenjska crkva, u čijoj je porti tokom jutrenja stradalo na stotine vernika, zatim Stari dvor, bolnice i porodilišta. Najpotresnija scena zabeležena je u Karađorđevom parku, gde je direktan pogodak teške bombe u javno sklonište zbrisao čitave porodice koje su tamo potražile spas. Grad je ostao bez struje i vode, ali sa nesalomivim prkosom koji će obeležiti godine okupacije koje su usledile.

Povratak korena na Kosančićev venac

Direktiva br. 25 i vaskrs Biblioteke Parola „Bolje grob nego rob”, koja je grmela beogradskim ulicama 27. marta 1941. godine, bila je direktan povod za Hitlerovu krvavu i nemilosrdnu osvetu. Da bi se zauvek sačuvala istina o ovom zločinu, država Srbija je krajem 2023. godine na međunarodnoj aukciji u Sjedinjenim Američkim Državama otkupila neprocenjiv istorijski dokument — originalnu Direktivu br. 25, kojom je lično Adolf Hitler naredio napad na Jugoslaviju. Ova istorijska kupovina realizovana je na osnovu inicijative koju je Muzej žrtava genocida uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, na čiju je molbu Vlada Srbije obezbedila sredstva kako bi ovaj ključni dokaz naše istorije postao trajno vlasništvo Republike Srbije. Ovaj „papir mržnje” danas se čuva u našoj zemlji kao svedočanstvo o planiranom zatiranju države i naroda. Najplemenitiji odgovor na pokušaj nacističkog zatiranja biće upravo vaskrs iz ruševina: Ministarstvo kulture potvrdilo je da je obnova Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu apsolutni prioritet. Prema najavama, zdanje će biti rekonstruisano u svom autentičnom sjaju, po izvornom projektu arhitekte Branka Tanazevića.

Danas, na 85. godišnjicu „Strašnog suda”, ruševine na Kosančićevom vencu više nisu samo nemi svedoci zločina, već postaju temelj budućnosti. Ovaj datum nas podseća da cilj nacističke agresije nije bio samo zauzimanje teritorije, već pokušaj potpunog brisanja jednog naroda sa istorijske mape sveta. Međutim, poput feniksa, iz pepela spaljenih knjiga i vekovne prašine rađa se nova nada. Najavljena obnova Narodne biblioteke na njenom starom ognjištu predstavlja konačni trijumf srpske kulture nad varvarstvom. Povratak knjiga na Kosančićev venac simbol je nesalomive snage srpskog identiteta koji je, uprkos plamenu, nastavio da traje i iznova se rađa.