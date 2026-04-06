Društvo

DIVNE VESTI IZ KOSOVSKOG POMORAVLJA: Tokom vikenda rođeno 7 mališana (FOTO)

В.Н.

06. 04. 2026. u 10:50

U SRPSKOM porodilištu u Pasjanu u Kosovskom Pomoravlju tokom vikenda je rođeno sedam beba!

ДИВНЕ ВЕСТИ ИЗ КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА: Током викенда рођено 7 малишана (ФОТО)

Foto: Novosti

Kancelarija za Kosovo i Metohiju čestita srećnim porodicama, ali i predanom osoblju ovog porodilišta u kom se iz godine u godinu rađa sve više beba.

Porodilište je otvoreno 2015. godine zahvaljujući tadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću.

Pored finansijske pomoći koju od države Srbije dobija svaka novorođena beba, i Kancelarija za Kosovo i Metohiju svaku našu prinovu na Kosovu i Metohiji daruje sa dodatnih 50.000 dinara kao vid podrške porodicama uz svu državnu pomoć za svako novorođenče.

