ODLAZAK JELKE ĐURIĆ: Preminula dugogodišnja urednica u "Novostima" - Bila izuzetno obrazovana, prava dama, uvek na štiklama i s tašnom u ruci

PREMINULA je Jelka Đurić (1944-2026), novinar i dugogodišnji urednik spoljnopolitičke rubrike u "Večernjim novostima".

Novosti

Kolege je pamte i po pojavi: otmena, dostojanstvena, lepa žena, uspravnog hoda, neobične frizure, uvek na štiklama i sa tašnom u ruci. Dama u pravom smislu te reči. Bila je izuzetno obrazovana, načitana, pismena.

Odlikovale su je i snalažljivost, hrabrost, pa i drskost u večitoj trci za vestima.

Kao i sve dobre novinare, mamila su je zaključana vrata, zatvorene zemlje, zategnuti odnosi, zaboravljena dokumenta. U profesionalne anale ušla je kada je kao novinar "Novosti", bez vize, otišla u Španiju posle smrti diktatora Fransiska Franka krajem sedamdesetih godina prošlog veka.

To što je Španija u to vreme bila zatvorena zemlja, što sa Jugoslavijom nije imala diplomatske odnose, niti što nije znala šta se tamo dešava, nije sprečilo odvažnu novinarku da bez vize i bilo kakvog odobrenja sedne u avion i otputuje.

Jelka Đurić je završila u pritvoru, ali joj je posle dužeg ubeđivanja odobren boravak "na reč".

Tako je postala prvi jugoslovenski izveštač koji je ušao u još fašističku Španiju.

Svoj boravak dobro je iskoristila, a "Novosti" su nedeljama objavljivale njene razgovore i reportaže napisane tokom ovog nesvakidašnjeg puta.

Dobitnik je nagrade "Novosti" za životno delo "Slobodan Glumac".

Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni.