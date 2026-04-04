OVE BOJE NIKAKO NE KORISTITE ZA FARBANJA JAJA ZA USKRS: Svi se odmah uhvate za njih, a ne znaju koliko su štetne
USKRS je jedan od najradosnijih srpskih praznika, a jedan od njegovih najvažnijih običaja je farbanje jaja.
Ipak, mnogi ne obraćaju pažnju na to koje se boje koriste, iako to može biti veoma važno za bezbednost.
Boje sadrže toksine
Stručnjaci upozoravaju da treba izbegavati boje koje nisu namenjene za hranu, poput industrijskih, tekstilnih, akrilnih ili bilo kojih drugih koje mogu sadržati toksine i teške metale.
Takođe, ne preporučuju se ni veoma tamne ili fluorescentne nijanse ako nemaju proverenu prehrambenu deklaraciju, jer mogu biti hemijski rizične. Pažnju treba obratiti i na neproverene prirodne recepte, jer neke biljke ili supstance mogu promeniti ukus jaja ili izazvati nelagodnost ako nisu pravilno pripremljene.
Najbolji izbor
Najbezbedniji izbor su prehrambene boje sa deklaracijom, namenjene isključivo za jaja, kao i prirodne varijante poput crnog luka za braon nijansu, cvekle za ružičastu, kurkume za žutu, spanaća za zelenu i borovnice za ljubičastu boju.
Ako se jaja koriste samo za dekoraciju, mogu se birati i intenzivnije boje, ali ukoliko se planira njihova konzumacija, preporuka je da se koriste isključivo proverene prehrambene ili prirodne boje.
(Najžena)
