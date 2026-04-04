SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se povodom najnovijeg saopštenja.
- Danas (04.04.) u većem delu Srbije malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplije, samo na istoku i jugu sredinom dana očekuje pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 °C.
VREME NAREDNIH DANA
Sutra (05.04.) ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku lokalna pojava slabog prizemnog mraza. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i osetno toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 9 °S, a najviša od 18 do 22 °S.
Narednih dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, do utorka (07.04.) i toplije sa najvišim dnevnim temperaturama u većini mesta od 18 do 24 °S, a od srede (08.04.) će maksimalna temperatura biti u padu i kretaće se u intervalu od 12 do 18 °S.
Retka pojava kratkotrajne slabe kiše očekuje se uglavnom u brdsko-planinskim predelima, a jače naopblačenje sa kišom krajem sledeće sedmice. - stoji na sajtu RHMZ.
