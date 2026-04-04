DANAS JE LAZAREVA SUBOTA: Praznik u narodu poznat kao Vrbica, deci se oko vrata stavljaju zvončići, a od vrbinih grančica prave se venčići
Srpska pravoslavna danas obeležava Lazarevu subotu, praznik u narodu poznat kao Vrbica, posvećen sećanju na poslednje čudo Hristovo pred nedelju stradanja, smrt i vaskrsenje.
Tada je Hristos, prema predanju, vaskrsao Lazara iz Vitanije.
Lazar je, potom, živeo još 30 godina kao episkop na Kipru, gde je i sahranjen.
Ovaj praznik se uvek proslavlja u pretposlednjoj nedelji Velikog vaskršnjeg posta i uvek u subotu, dan uoči praznika Cveti.
Na Lazarevu subotu se beru mlade vrbove grane, koje se osveštavaju u crkvi i dele narodu, zbog čega se praznik i zove Vrbica.
Vrbove grančice simbolično predstavljaju ulazak Isusa Hrista u Jerusalim, gde su ga dočekala deca.
Na ovaj praznik deci se oko vrata stavljaju zvončići, a od vrbinih grančica prave se venčići za glavu.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Vrbica je dečji praznik jer je Hristos, prema Jevanđelju, ulazeći u Jerusalim rekao: "Pustite decu meni, jer takvih je Carstvo nebesko".
Na ovaj praznik se bere i cveće koje se ne unosi u kuću, već potopi u vodu da prenoći, a sutra ujutru se, na Cveti, ukućani njome umivaju.
Običaj je da se mladi međusobno daruju cvećem.
S obzirom na to da je praznik u vreme vaskršnjeg posta, crkveno pravilo je da nije dobro igrati i pevati.
Mnoge porodice ovaj dan slave kao krsnu slavu, a trpeza je uvek posna.
(Tanjug)
