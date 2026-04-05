DONACIJA KOJA MENJA STANDARDE: Meridian fondacija ulaže u zdravlje građana i zaštitu životne sredine u Pančevu

ZAVOD za javno zdravlje u Pančevu unapredio je kapacitete svojih laboratorija zahvaljujući donaciji Meridian Fondacije, koja ima direktan uticaj na kvalitet kontrole vode, vazduha i hrane u regionu južnog Banata.

Ova donacija Meridian Findacije podrazumeva nabavku savremenog uređaja za optimizaciju potrošnje aktivne električne energije, čime se omogućava stabilniji rad svih.

Laboratorije Zavoda svakodnevno vrše analizu parametara koji su izuzetno važnio za život i zdravlje stanovništva pa uvođenjem nove opreme, očekuje se stabilniji rad laboratorijskih sistema ali i značajna ušteda energije pa samim tim i smanjenje troškova.

Direktorka Zavoda, prim. dr Ljiljana Lazić, naglašava da ova donacija dolazi u trenutku kada su potrebe za kontinuiranim i preciznim monitoringom sve izraženije:

- Želela bih da zahvalim Meridian fondaciji na pomoći i kupovini uređaja koji su nam neophodni za rad, a koji se odnose na smanjenje potrošnje električne energije. Unapređenje opreme znači brži i pouzdaniji rad što je benefit ne samo za instituciju, već i za sve građane koji se oslanjaju na kvalitet naših analiza - ističe ona.

U industrijskim sredinama poput Pančeva, gde je praćenje kvaliteta vazduha i vode od izuzetnog značaja značaja, ova ulaganja imaju višestruke i dugoročne efekte na kvalitet života svih građana Pančeva i okoline.

Ova donacija predstavlja primer ulaganja u zaštitu životne sredine koja može doneti višestruke koristi zajednici — od unapređenja zdravstvene zaštite do očuvanja prirodnih resursa.