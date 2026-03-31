"TAMO GDE JE KOVIĆ PERSONA NON GRATA..." Mitropolit Fotije: Tamo su vrata širom otvorena za antisrpske priče

OD KADA sam 2017. iz Dalmacije došao u BiH, tj. Republiku Srpsku, često sam viđao napise, što u novinama, što na internetu: Miloš Ković – Persona non grata”, i to, ako se ne varam, dvanaest puta u BiH, i evo ovih dana i u Hrvatskoj, na granici kroz koju je trebalo proći samo da bi stigao do Banjaluke na promociju knjige Branislava Stankovića Tesla, Srbin sam. I onda pomisliš: ko je taj čovek, sa kakvim mačevima u rukama? A ono nije, nego čovek sa sveskom i olovkom u ruci i knjigom pod miškom.

Foto

Ovako je mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije reagovao na odluku Hrvatske da zabrani istoričaru Milošu Koviću da uđe u tu zemlju.

"Sveti vladika Nikolaj je na pitanje šta će Srbi kad izbije treći svetski rat rekao: – Oni će na izbore. I zaista je to tačno, ali zahvaljujući našoj poslovičnoj neslozi. Evo, upravo mi ovih dana jedan čovek iz naroda reče: 'Mi Srbi dok se složimo – prođe voz'. Tako je bilo i sa profesorom Kovićem, kada su ga 'naši', tj. neke njegove kolege profesori sa Filozofskog fakulteta, nešto gonili, moguće jer se nije uklapao u njihovu evropsku perspektivu, kao što je kod svih naših euronostalgičara", navodi mitropolit, prenosi RT Balkan.

Kad se ovi "naši" manuše profesora Kovića, dodaje mitropolit, počeše drugi.

"Prvo ovde u BiH, jer kada god je Ković trebalo da se pojavi na nekim tribinama ili književnim večerima skoro po pravilu bi mu zabranjivali dolazak, zato što 'predstavlja pretnju javnom poretku, unutrašnjoj sigurnosti, javnom zdravlju ili međunarodnim odnosima jedne ili više država, članica EU' i bio bi proglašavan – 'personom non grata'. A razlog je nešto drugo, jer Ković govori istinu o Drugom svetskom ratu, o Jasenovcu i Jadovnu, o ratu devedesetih i o nastavljanju iste takve antisrpske politike i u naše vreme", objašnjava mitropolit Fotije.

Kako podseća, srpski intelektualci su kroz istoriju bili čuvari mira, sloge i jedinstva našeg naroda, počevši od Svetog Save pa skoro sve do naših vremena. Danas, nažalost, nije tako.

"To moramo priznati. Samo pojedini intelektualci danas su istinske patriote i ne libe se da govore o našem Kosovu – grdnom sudilištu, o našoj Matici Srbiji, svih zemalja u kojima Srbi žive. Oni se brinu i o Srbima u BiH, Crnoj Gori, Makedoniji i čitavom regionu. Jedan od takvih intelektualaca je svakako i profesor Miloš Ković, čovek koga bole rane roda njegovog, ali ga baš zato blokiraju i zaustavljaju da ne bi u presudnom trenutku došao i pomogao svom narodu i našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi", ističe mitropolit Fotije.

Dodaje da je potrebno što više ljudi i intelektualaca profila Miloša Kovića koji je srpski patriota, a ne partijski aktivista, kako ističe.

"Profesor Ković radi na dobrobiti srpskog naroda. Nažalost, tamo gde je Ković non grata, ima onih iz naše otadžbine kojima su sva vrata širom otvorena i oni su persona grata, jer govore antisrpsku priču i istoriju beogradskog kruga dvojke. Zato su rado i često viđeni gosti kod naših komšija", zaključuje mitropolit Fotije.